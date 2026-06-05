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Συναγερμός σήμανε αργά το πρωί της Παρασκευής στις αστυνομικές αρχές, όταν ένας 52χρονος από την Αλβανία προκάλεσε επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων, στη Ραφήνα, τραυμάτισε δύο άτομα ελαφρά με αιχμηρό αντικείμενο και ένα από τα θύματα τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Ο 52χρονος, ο οποίος -σύμφωνα με την αστυνομία– αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είναι γνωστός στην περιοχή για την προβληματική συμπεριφορά του, προσέγγισε το πρατήριο στην οδό Φλέμινγκ και λογομάχησε με τον υπάλληλο από την Αίγυπτο και έναν πελάτη από την Αλβανία.

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Οι δυο τους επιχείρησαν να τον απωθήσουν και ο 52χρονος με ένα αιχμηρό αντικείμενο τους τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια. Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός και τότε ο ομοεθνής πελάτης του τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τον τραυμάτισε στο πόδι.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 52χρονο και τον πελάτη για πρόκληση σωματικών βλαβών.