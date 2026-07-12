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Οι αστυνομικές αρχές ευελπιστούν ότι το κινητό τηλέφωνο ενός συλληφθέντος θα αποκαλύψει τα στοιχεία των ασύλληπτων συνεργών της υποομάδας.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ομπρέλες για να αποφύγουν την καταγραφή τους από κάμερες ασφαλείας κατά τις επιθέσεις τους σε πολυκατοικίες.

Ωστόσο, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τα πρόσωπα των κατηγορουμένων την ώρα που ερευνούσαν τον χώρο κοντά στο κρησφύγετό τους.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κατηγορούμενοι να σχεδίαζαν επίθεση στο κτίριο της Τροχαίας, βάσει στοιχείων από εφαρμογή χαρτών.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων μελών της ομάδας που επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τους αστυνομικούς της υπηρεσίας.

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Τα μέλη της ομάδας των αναρχικών, που τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες, όπου διαμένουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Ιωακείμοβιτς και Αναστασιάδης, συνεχίζουν να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως πρόκειται για μία υποομάδα, που ήταν σε άμεση συνεργασία με τους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρησμό στην πολυκατοικία της Βάγιας Νέστορα. Ευελπιστούν να συγκεντρώσουν πολύτιμα στοιχεία για τους ασύλληπτους μέσα από το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος το εκσφενδόνισε από το μπαλκόνι στο κενό, μόλις αντιλήφθηκε ότι έξω από την πόρτα του διαμερίσματός του ήταν αστυνομικοί για να τον συλλάβουν.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το κινητό τηλέφωνο είχε προστατευτική θήκη και δεν καταστράφηκε από την πτώση στην άσφαλτο. Πιστεύουν ότι στα γραπτά μηνύματα και τις κλήσεις θα εντοπίσουν τους συνεργούς τους.

Η ομπρέλα

Το πρώτο στοιχείο, που έδειξε συγκεκριμένο μονοπάτι στους ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής, ήταν ότι διαπίστωσαν πως οι δύο δράστες του εμπρησμού στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα άνοιξαν μία ομπρέλα για να αποφύγουν την καταγραφή τους από κάμερες ασφαλείας, μόλις βγήκαν από το ορμητήριό τους.

Το ίδιο τέχνασμα είχαν επιλέξει οι δράστες, που τοποθέτησαν μηχανισμό με γκαζάκια στην πολυκατοικία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου, τον Ιούνιο του 2025, αλλά και τα μέλη της «Αναρχικής Δράσης» σε εμπρησμούς του 2022, ως μέλος της οποίας είχε συλληφθεί και η 26χρονη σημερινή κατηγορούμενη, που εντοπίστηκε στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Το λάθος

Εκείνο, όμως, που τοποθέτησε αδιαμφησβήτητα στο κάδρο των ερευνών τον 29χρονο και την 26χρονη ήταν ένα στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας, απέναντι από το ορμητήριο. Οι δύο κατηγορούμενοι τις ημέρες της κατόπτευσης του χώρου, όταν κυκλοφορούσαν χωρίς καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έψαχναν να δουν σε ποια σημεία υπήρχαν κάμερες ασφαλείας. Το ενδιαφέρον τους τράβηξε μία πολυκατοικία ακριβώς απέναντι από το κρησφύγετο, η οποία έχει σκουρόχρωμα τζάμια στην είσοδο. Κόλλησαν σε αυτά τα πρόσωπά τους για να δουν εάν στον προθάλαμο υπάρχουν κάμερες και τελικά υπήρχαν και τους κατέγραψαν.

Ο επόμενος στόχος

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν οι κατηγορούμενοι είχαν προγραμματίσει να προχωρήσουν και σε άλλη εμπρηστική επίθεση. Χωρίς να έχουν συλλέξει ακόμα όλα τα δεδομένα, εξετάζουν την πιθανότητα στόχο να αποτελούσε και το κτίριο όπου στεγάζεται η Τροχαία Θεσσαλονίκης, γιατί στο κινητό τηλέφωνο της 26χρονης συλληφθείσας βρήκαν υποσημείωση για αυτό στην εφαρμογή με τους χάρτες.