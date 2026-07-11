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Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες ταυτοποιήθηκαν από υλικό καμερών ασφαλείας, καθώς δεν είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα ήταν μέρος συντονισμένης δράσης με άλλες επιθέσεις στην πόλη.

Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των μελών της δεύτερης ομάδας που συμμετείχε στις επιθέσεις της ίδιας νύχτας.

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Βαριές ποινικές διώξεις άσκησε η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της Βάγια Νέστορα.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τόσο σε τετελεσμένη μορφή όσο και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών.

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Οι διώξεις αφορούν και τους τρεις κατηγορούμενους, ενώ ο ακριβής ρόλος του καθενός αναμένεται να αποσαφηνιστεί κατά την κύρια ανάκριση. Μετά την άσκηση των διώξεων, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας την προσεχή Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι.

Νωρίτερα, αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν την στήριξή τους στους συλληφθέντες καθώς υπήρξε κάλεσμα από το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης αλλά και από μια άλλη αναρχική ομάδα.

Οι κάμερες ασφαλείας «πρόδωσαν» τους φερόμενους δράστες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού είχε οργανώσει τις κινήσεις του από την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης. Οι δύο φέρονται να κατέφυγαν στο σπίτι του 24χρονου συγκατηγορούμενού τους, σε μικρή απόσταση από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιώντας το διαμέρισμα ως σημείο προετοιμασίας και προσωρινής διαμονής.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το καθοριστικό λάθος των κατηγορουμένων ήταν πως δεν υπολόγισαν την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στην περιοχή. Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τις μετακινήσεις τους από και προς το διαμέρισμα δεν είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, γεγονός που επέτρεψε στους αστυνομικούς να καταγράψουν τη διαδρομή τους και να τους ταυτοποιήσουν.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ακόμη ότι οι δύο κατηγορούμενοι άλλαξαν ρούχα πριν από την επίθεση και, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, μετέβησαν στο σημείο όπου τοποθετήθηκε ο εμπρηστικός μηχανισμός. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεύτερη ομάδα πραγματοποιούσε επιθέσεις με γκαζάκια στις κατοικίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης.

Μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο άνδρας και η γυναίκα επέστρεψαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα και παρέμειναν εκεί μέχρι και την επόμενη το βράδυ. Τότε η γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει στα Χανιά, ενώ ο άνδρας συνέχισε να κρύβεται στο σπίτι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, οι επιθέσεις φέρονται να πραγματοποιήθηκαν από δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη αποτελείται από τον άνδρα και τη γυναίκα που έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται για την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανέλαβε τις υπόλοιπες επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια νύχτα. Τα μέλη της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται.