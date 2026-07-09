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Επισκευάσιμο είναι, τουλάχιστον με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις, το F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

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Το F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω βλάβης. Ο χειριστής του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το μαχητικό δεν υπέστη ζημιές που να το καθιστούν ολική απώλεια.

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Όσον αφορά στις φλόγες που φάνηκαν σε βίντεο- εικόνες που κυκλοφόρησαν, οφείλονταν στην τριβή κατά την επαφή του αεροπλάνου με το έδαφος, καθώς σύρθηκε με την «κοιλιά», χωρίς να έχουν αναπτυχθεί τα σκέλη προσγείωσης (μια ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη διαδικασία, που απαιτεί υψηλό επίπεδο εμπειρίας και ικανοτήτων για να μην οδηγήσει σε καταστροφή). Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Όλα πήγαν καλά. Η επιτροπή διερεύνησης που συστήνεται αυτή την ώρα θα βρει τα υπόλοιπα. pic.twitter.com/ywy12QOFgj July 9, 2026

Ο πιλότος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στο νησί έχει αποσταλεί ήδη ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο διάδρομος του αεροδρομίου έκλεισε προσωρινά λόγω του περιστατικού, προκαλώντας ταλαιπωρία σε τουρίστες λόγω καθυστερήσεων και ακυρώσεων σε πτήσεις.

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (όπου υπάγεται η 335 Μοίρα, στην οποία ανήκει το αεροσκάφος) εδρεύει στην αεροπορική βάση Αράξου και επιχειρεί με F-16M (Block 52+ Advanced).