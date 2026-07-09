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Με δύο παιδιά, 4 και 6 ετών, διέμενε υπό άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες 54χρονη στην Επανομή, στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνελήφθη.

Όπως μετέδωσε το Thestival, το περιστατικό ήρθε στο φως το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από επώνυμες καταγγελίες.Αστυνομικοί, παρουσία κοινωνικής λειτουργού του Δήμου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της 54χρονης ημεδαπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος θύμιζε «τρώγλη», βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης ακαταστασίας και βρώμας, ενώ εντοπίστηκαν μέχρι και ακαθαρσίες ζώων.

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Οι συνθήκες αυτές κρίθηκαν άκρως ακατάλληλες και επικίνδυνες για τη σωματική και ψυχική υγεία των δύο μικρών παιδιών, τα οποία βρισκόταν εκτεθειμένα σε σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την επιμέλεια και τη φροντίδα των δύο ανηλίκων είχε αναθέσει στην 54χρονη η 33χρονη μητέρα τους. Η 54χρονη συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες τόσο της ίδιας για την έκθεση των ανηλίκων σε κίνδυνο, όσο και της 33χρονης μητέρας.