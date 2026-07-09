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Τα 2 ευρώ το λίτρο αναμένεται να ξεπεράσει η μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, ενώ στα νησιά αναμένεται να πάει ακόμα πιο ψηλά,στα 2,15.

Όπως είπε στο ΕΡΤNews, η εικόνα της αγοράς δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από την έναρξη της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονες αλλά βραχύβιες διακυμάνσεις, με τις τιμές να κινούνται ανοδικά για σύντομα χρονικά διαστήματα πριν επανέλθουν σε πιο ήπιους ρυθμούς.

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Ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε ότι η τιμή της βενζίνης στα διυλιστήρια αυξήθηκε από περίπου 78 στα 79-80 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου τριών λεπτών, εξέλιξη που, όπως είπε, θα αποτυπωθεί στις αντλίες από την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, ο βασικός λόγος που οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα είναι ότι δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή διακίνηση του αργού πετρελαίου. Παράλληλα, η αυξημένη θερινή ζήτηση, ιδιαίτερα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, διατηρεί τις τιμές των διυλιστηρίων σε υψηλά επίπεδα.

Ο Νίκος Παπαγεωργίου προέβλεψε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης θα κινηθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με τιμές που θα κυμαίνονται περίπου από 1,95 έως 2,15 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή. Για τα νησιά, τόνισε ότι οι τιμές βρίσκονται ήδη πάνω από τα 2 ευρώ, εξαιτίας του αυξημένου μεταφορικού κόστους, το οποίο επιβαρύνει την τελική τιμή κατά περίπου 14-15 λεπτά ανά λίτρο.

Όπως υπογράμμισε, περισσότερο από το 52% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής αφορά φόρους.