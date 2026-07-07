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Η διαδικασία στοχεύει στον εντοπισμό οχημάτων με προβληματικά ή αφαιρεμένα φίλτρα μικροσωματιδίων και αφορά κατηγορίες Euro 5, Euro 6 και Euro VI.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκπομπών ορίζεται στο 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό για την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το υψηλό κόστος αντικατάστασης των φίλτρων ενδέχεται να οδηγήσει σε απόσυρση χιλιάδων ΙΧ και ταξί που δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές.

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Οι αλλαγές στους ελέγχους των ΚΤΕΟ που πρόκεται εφαρμοστούν τον Ιούλιου του 2027 αναμένεται να βγάλουν εκτός κυκλοφορίας χιλιάδες ΙΧ και Ταξί με κινητήρες ντίζελ.

Λιγότερο από έναν χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες ΙΧ και Ταξί ώστε να εναρμονιστούν με τους νέους ελέγχους που πρόκειται να ενταχθούν στη τυπική διαδικασία των ΚΤΕΟ από την 1η Ιουλίου του 2027.



Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για όλα τα ΙΧ και τα Ταξί που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα εξαιτίας ενός μη αποτελεσματικού συστήματος συγκράτησης μικροσωματιδίων ή εξαιτίας της αφαίρεσής του.

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Ειδικότερα Στο πλαίσιο των νέων διατάξεων, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση χρόνιων εκκρεμοτήτων και την ενίσχυση της εποπτείας, εισάγεται για πρώτη φορά συνολικός έλεγχος μικροσωματιδίων σε πετρελαιοκίνητα οχήματα προδιαγραφών Euro 5, Euro 6, Euro VI και νεότερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3, κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, αλλά και κατά τον έλεγχο για την έκδοση Κάρτας Καυσαερίων ή σε οδικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, πέρα από τη μέτρηση του συντελεστή θολερότητας «Κ», θα πραγματοποιείται επιπλέον και μέτρηση των εκπεμπόμενων μικροσωματιδίων.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ορίζεται στο 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό (cm³).Στόχος με τη θέσπιση ανώτατου ορίου εκπομπών είναι η ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η επιβάρυνση από τα diesel παραμένει σημαντική.

Στην πράξη, η νέα αυτή διαδικασία έρχεται να εντοπίσει πιο εύκολα οχήματα με προβληματικά ή αφαιρεμένα φίλτρα μικροσωματιδίων (DPF), τα οποία μέχρι σήμερα μπορούσαν να περνούν τον έλεγχο χωρίς να εντοπίζεται η πραγματική τους επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Η ρύθμιση αφορά πετρελαιοκίνητα οχήματα κατηγορίας Euro 5 και Euro 6 με πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς και οχήματα κατηγορίας Euro VI με πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2027, δίνοντας ένα μεταβατικό διάστημα προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και αγορά, πριν οι νέοι έλεγχοι γίνουν υποχρεωτικοί για όλους.

Με δεδομένο, πάντως, ότι η αντικατάσταση ενός φίλτρου DPF ή εκ νέου εγκατάσταση, αν και εφόσον αυτό έχει αφαιρεθεί, υπερβαίνει σε κόστος τα 2.000 ευρώ, είναι πολύ πιθανόν η αλλαγή αυτή στους ελέγχους τον ΚΤΕΟ να οδηγήσει σταδιακά στην απόσυρση χιλιάδων ΙΧ και ταξί που δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές.