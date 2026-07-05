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Η ερευνητική ομάδα που παρακολουθεί το περιστατικό κατέγραψε τη λύκαινα να οδηγεί το κουτάβι σε σημείο με νερό.

Ο αρσενικός λύκος της αγέλης μετέφερε τροφή στο κουτάβι, το οποίο παραμένει μαζί με τους νέους του συντρόφους.

Οι ερευνητές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της συμβίωσης, τονίζοντας ότι το κουτάβι απολαμβάνει τη φροντίδα των λύκων.

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Μία αγέλη λύκων υιοθέτησε ένα ολόλευκο αρσενικό κουτάβι στην Κεντρική Μακεδονία, προσφέροντάς του μάλιστα τροφή και νερό, καθώς το θεωρούν πλέον μέλος της «οικογένειας».

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα «Golden Jackal Canis aureus and Wolf Canis lupus – in Greece», η λύκαινα οδήγησε το «ανυπόμονο» κουτάβι σε ένα σημείο με νερό, ενώ λίγο αργότερα, ο αρσενικός του ζευγαριού ήρθε κατευθείαν προς το μέρος του, κουβαλώντας δύο κόκαλα από ένα νεκρό μοσχάρι, με σκοπό να το ταΐσει.

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Το συγκεκριμένο γεγονός έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην ερευνητική ομάδα, η οποία παρακολουθεί στενά όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα υιοθεσίας του κουταβιού από την αγέλη των λύκων.

Η ανάρτηση της ερευνητικής ομάδας στο facebook:



«Μιας και είναι αρκετοί που ανησυχούν για την τύχη του λευκού κουταβιού που κινείται εδώ και αρκετές ημέρες μαζί με τη συγκεκριμένη αγέλη λύκων, να τους ενημερώσουμε ότι μέχρι στιγμής φαίνεται να περνάει μια χαρά και, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν δείχνει καμία διάθεση να αποχωριστεί τους νέους του συντρόφους.



Στο βίντεο που σας ετοιμάσαμε βλέπουμε κάτι που προσωπικά μας έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα!!!

Νωρίς το ξημέρωμα, το κουτάβι ακολουθεί τη θηλυκιά του αναπαραγωγικού ζευγαριού σε ένα σημείο με νερό, περίπου 450 μέτρα μακριά από το σημείο που χρησιμοποιεί η αγέλη για ξεκούραση και κάλυψη.

Όλα δείχνουν ότι η λύκαινα το οδηγεί εκεί προκειμένου να πιει νερό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σταματά κατά διαστήματα προσπαθώντας να εντοπίσει κάποιο ποντίκι, ενώ το κουτάβι παραμένει ανυπόμονο και φαίνεται να γνωρίζει τον προορισμό τους. Μόλις φτάνουν στο σημείο όπου ποτίζονται καλλιέργειες και έχει λιμνάσει νερό, το μικρό κατευθύνεται αμέσως προς το νερό και πίνει.



Αυτό όμως που μας εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο συνέβη περίπου είκοσι λεπτά αργότερα. Ο αρσενικός του ζευγαριού ήρθε κατευθείαν προς το κουτάβι, κουβαλώντας δύο κόκαλα από ένα νεκρό μοσχάρι. Τα είχε μεταφέρει από σημείο όπου απορρίπτονται νεκρά ζώα από κτηνοτρόφους της περιοχής, σχεδόν 500 μέτρα μακριά. Στη συνέχεια τα άφησε μπροστά του και το μικρό άρχισε να τρώει.



Ολόκληρη αυτή η κατάσταση μάς έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία ούτε αν το κουτάβι θα παραμείνει με την αγέλη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, μέχρι στιγμής, όχι μόνο γίνεται ανεκτό από τους λύκους, αλλά φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή από το αναπαραγωγικό ζευγάρι.



Πάντως, αν κρίνουμε από το μέγεθος της κοιλιάς του μικρού —και πλέον γνωρίζουμε ότι πρόκειται για αρσενικό κουτάβι— μάλλον δεν περνάει καθόλου άσχημα. Αντιθέτως, φαίνεται πως οι νέοι του σύντροφοι φροντίζουν να είναι πάντα χορτάτο…!!! Η ιστορία του μικρού λευκού κουταβιού συνεχίζεται».