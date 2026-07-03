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Ο Βρετανός ταξιδιώτης συνέχισε κανονικά τις διακοπές του στην πόλη, παρακολουθώντας αγώνες ποδοσφαίρου, χωρίς να γνωρίζει ότι οι οικείοι του είχαν σημάνει συναγερμό για την εξαφάνισή του.

Η βρετανική πρεσβεία στην Ισπανία εντόπισε τον άνδρα στο ξενοδοχείο του μέσω των κινήσεων της τραπεζικής του κάρτας μετά από δέκα ημέρες.

Η οικογένεια του Χιούιτ εξέφρασε την ανακούφισή της για την ευτυχή κατάληξη της υπόθεσης, η οποία κινητοποίησε τις αρχές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ ξεκίνησε το ταξίδι του από το Ηνωμένο Βασίλειο με τελικό προορισμό τη Βοστώνη, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Εθνικής Αγγλίας με τη Γκάνα στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026. Η τελευταία φορά που επικοινώνησε με την οικογένειά του ήταν στις 21 Ιουνίου, όταν βρισκόταν στη Βαρκελώνη, όπου είχε προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση.

Λίγο μετά την άφιξή του στην ισπανική πόλη, ο Βρετανός οπαδός της Λιντς Γιουνάιτεντ έχασε το κινητό του τηλέφωνο. Στη συσκευή βρίσκονταν αποθηκευμένα τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, γεγονός που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει το ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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«Έχασε το τηλέφωνό του σχεδόν αμέσως μόλις έφτασε στη Βαρκελώνη και δεν γνώριζε απ’ έξω κανέναν από τους αριθμούς τηλεφώνου που ήταν αποθηκευμένοι σε αυτό» δήλωσε ο αδερφός του, Γκάρι, στην The Sun.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Χιούιτ δεν απευθύνθηκε στη βρετανική πρεσβεία, καθώς είχε μαζί του τόσο το διαβατήριο όσο και τα χρήματά του και πίστευε πως δεν υπήρχε λόγος να ζητήσει συνδρομή.

Χωρίς πρόσβαση στο κινητό και στο διαδίκτυο, ο 65χρονος δεν είχε ιδέα ότι οι συγγενείς του είχαν σημάνει συναγερμό για την εξαφάνισή του. Αντίθετα, παρέμεινε στη Βαρκελώνη και συνέχισε τις διακοπές του, παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις της Αγγλίας σε τοπικά μπαρ.

Little Mick Hewitt who is a Leeds United Supporters legend .Was travelling to Boston for England game via Barcelona .Not been seen for 9 days last heard from in Barcelona.Share please let’s get him found .#LUFC pic.twitter.com/lTaL0XBGdB — Michael Hewitt (@lufcprog) June 29, 2026

«Απλώς συνέχισε να απολαμβάνει τις ημέρες του στη Βαρκελώνη, παρακολουθώντας τους αγώνες της Αγγλίας στα μπαρ της πόλης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδερφός του.

Η τελευταία εικόνα που είχαν οι οικείοι του προερχόταν από φωτογραφίες που είχε ανεβάσει στο Facebook μέσα από ένα μπαρ της Βαρκελώνης, πριν σταματήσει κάθε επικοινωνία.

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Η εξαφάνισή του κινητοποίησε τη βρετανική Υπηρεσία Εξωτερικών και την Interpol, ενώ η οικογένειά του ζήτησε δημόσια τη βοήθεια των πολιτών, καλώντας τους να κοινοποιήσουν σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δέκα ημέρες αργότερα, η βρετανική πρεσβεία στην Ισπανία κατάφερε να εντοπίσει το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε, αξιοποιώντας τις κινήσεις της τραπεζικής του κάρτας. Την επόμενη ημέρα ήρθε ξανά σε επαφή με τους συγγενείς του, βάζοντας τέλος στην αγωνία τους.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο αδερφός του περιέγραψε την ανακούφιση της οικογένειας μετά την ευτυχή έκβαση της υπόθεσης.

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«Ως οικογένεια, ευχόμασταν αυτή η τρομακτική ιστορία να έχει μια απλή, ίσως και λίγο αμήχανη, αλλά ευτυχισμένη κατάληξη. Και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη», έγραψε.

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι καλοί άνθρωποι του κόσμου ενώνονται», πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά στον ύμνο της αγαπημένης του ομάδας, της Λιντς Γιουνάιτεντ.

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