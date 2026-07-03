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Η Ισπανία πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026 κερδίζοντας άνετα και επιβλητικά 3-0 την Αυστρία και οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ και Ροζαλία που ήταν στο Λος Άντζελες γιόρτασαν για την επιτυχία της ομάδας τους.

Στο γήπεδο του αγώνα της Ισπανίας με την Αυστρία ήταν η Πενέλοπε Κρους με το σύζυγό της, Χαβιέ Μπαρδέμ, αλλά και η διάσημη τραγουδίστρια, Ροζαλία, και μόλις ο διαιτητής σφύριξε για το τέλος της αναμέτρησης οι τρεις διάσημοι Ισπανοί πανηγύρισαν χορεύοντας από τις εξέδρες για την πρόκριση.

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Η Πενέλοπε Κρουζ φορούσε μάλιστα και μία μπλούζα της Εθνικής Ισπανίας για να δείξει την στήριξή της στην ομάδα του Ντε Λα Φουέντε και όπως είναι λογικό τράβηξε όλα τα βλέμματα των σχεδόν 71.000 φιλάθλων που βρέθηκαν στο Λος Άντζελες για την αναμέτρηση.

Reuters/Jessie Alcheh

Η Ισπανία μετά την πρόκριση θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στους «16» σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι.

Reuters/Jessie Alcheh

Reuters/Jessie Alcheh