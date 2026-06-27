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Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Σάντα Σουζάνα της Καταλονίας στην Ισπανία, όταν τουρίστες ήρθαν στα χέρια για μία ξαπλώστρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια 13χρονη Βρετανίδα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών, ομάδα ατόμων άρχισε να συμπλέκεται βίαια δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου, με την ένταση να παίρνει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

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Όπως αναφέρεται, η διαμάχη ξεκίνησε όταν η 13χρονη κάθισε σε μία ξαπλώστρα, χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλη οικογένεια. Η διαφωνία εξελίχθηκε σε έντονο καβγά και στη συνέχεια σε βίαιη σύγκρουση.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άνδρες και γυναίκες άρχισαν να τραβούν μαλλιά και να ανταλλάσσουν χτυπήματα, ενώ ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην ανήλικη.

Η 13χρονη απομακρύνθηκε από το σημείο αιμόφυρτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και άλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

ALERT: Massive brawl breaks out after a grown man attacks a 13-year-old girl who accidentally sits in a reserved chair at the pool.



The incident occurred when a teenager at the Santa Susanna hotel in Catalonia, about 40 miles from Barcelona, sat in a chair that had been used by… pic.twitter.com/IW1asbotSF — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 26, 2026