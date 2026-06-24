Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίων και ιστορικά υψηλών θερμοκρασιών που προκαλούν σημαντικές διαταραχές στις μεταφορές και τη δημόσια υγεία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις και τα σχολεία, ενώ ο στρατός ακύρωσε τελετές για την προστασία των στρατιωτών.

Στη Γαλλία καταγράφηκαν δεκάδες θάνατοι και ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας, με τις αρχές να προχωρούν σε ακυρώσεις δρομολογίων τρένων για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, αυξήθηκαν τα περιστατικά πνιγμών σε Γαλλία και Γερμανία, καθώς πολλοί πολίτες αναζητούν διέξοδο από τη ζέστη σε ποτάμια και λίμνες χωρίς την απαραίτητη προσοχή.

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Σε «κόκκινο» συναγερμό έχουν τεθεί οι υρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Ιταλία, με αφορμή τις ακραία και ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας σε διαταραχή των υπηρεσίων και περιορισμό των μετακινήσεων.

«Kόκκινη» προειδοποίηση στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί φορείς εκμετάλλευσης του σιδηροδρόμου έχουν προτρέψει τους επιβάτες να περιορίσουν τα ταξίδια τους στα απαραίτητα, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ περιορισμοί στην ταχύτητα για την αποφυγή παραμόρφωσης των σιδηροδρόμων και υπερθέρμανσης.

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Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε ‘κόκκινη’ προειδοποίηση για ακραία ζέστη για μια περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ από τις 9 π.μ. (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα έως τις 9 μ.μ. αύριο, Πέμπτη.

UK heatwave disruption as thousands of sweaty travellers stranded at London Euston in 37Chttps://t.co/pcxtscYLEM pic.twitter.com/19WVdEMxvz June 24, 2026

Αναμένεται επίσης να ξεπεράσει το ρεκόρ του Ιουνίου των 35,6 βαθμών που καταγράφηκε στο Χάμσαϊρ το 1976.

Ο συνδυασμός ακραίας ζέστης και υγρασίας μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, δήλωσε η μετεωρολογική υπηρεσία, και να προκαλέσει προβλήματα σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές και η παροχή ενέργειας. Μπορεί επίσης να σημειωθεί αύξηση στα περιστατικά που συνδέονται με την ασφάλεια των πολιτών σε δραστηριότητες στο νερό, καθώς είναι πιθανότερο να επισκεφθούν παράκτιες περιοχές, λίμνες ή ποτάμια.

Οι ακραίες θερμοκρασίες σήμερα και αύριο αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στους γονείς καθώς τα σχολεία θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο ή θα παραμείνουν εντελώς κλειστά προκειμένου να προστατεύσουν τους μαθητές από τον καύσωνα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν σύσκεψη χθες το πρωί αναφορικά με το σοβαρό κύμα καύσωνα και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν επίσης αναγκάσει τον στρατό να ακυρώσει τις αλλαγές φρουράς και άλλες τελετές στο Λονδίνο και το Ουίνδσορ προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των στρατιωτών.

Yesterday, a Thameslink train broke down in the heatwave with passengers on the train for 3 hours.. pic.twitter.com/7qpONealb4 — London & UK Street News (@CrimeLdn) June 24, 2026

Αφόρητη η ζέστη και στη Γαλλία

Στη Γαλλία, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα, την ώρα που οι θερμοκρασίες καταγράφουν ιστορικά υψηλά σε πολλές μεγάλες πόλεις και το κύμα ζέστης κορυφώνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα κατέγραψε τη Δευτέρα την πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου στην ιστορία της, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας σημειώθηκε και η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21,6 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη Météo France.

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Η SNCF έχει επίσης προσαρμόσει τις υπηρεσίες της τις τελευταίες ημέρες. Αρκετές δεκάδες τρένα τέχουν ακυρωθεί λόγω κινδύνων για τις υποδομές, ιδίως τις γραμμές και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Η εταιρεία τονίζει ότι αυτά τα προληπτικά μέτρα, αν και ακατάλληλα για τους επιβάτες, στοχεύουν στην αποφυγή σοβαρών περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόνιμη διαταραχή στο δίκτυο.

Εξαιτίας της κατάστασης, η Eurostar ανακοίνωσε την ακύρωση αρκετών τρένων μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου αυτή την εβδομάδα, επικαλούμενη «δυσμενείς καιρικές συνθήκες ». Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς οι θερμοκρασίες τοπικά ξεπερνούν τους 40°C στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη.

Δεκάδες άνθρωποι πνίγηκαν σε Γαλλία και Γερμανία

Η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας υπογράμμισε ότι πολλοί πολίτες αναζητούν δροσιά σε ποτάμια και κανάλια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους πιθανούς κινδύνους. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο βούτηξε μαζί με την οικογένειά του στον Σηκουάνα, στην περιοχή Φοντέν-Λα-Πορτ, το βράδυ της Κυριακής, παρότι δεν γνώριζε κολύμβηση.

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At least 40 ⁠people have drowned in France while swimming in unsupervised areas to seek relief from a heatwave gripping the country and other parts of Europe.

Forecasters warn that the extreme heat is likely to persist through the week.



Al Jazeera’s Natacha Butler reports. pic.twitter.com/wqJGHrdoTc — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2026

Ακόμα, ένας νεαρός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού ανασύρθηκε από τον ποταμό Ροδανό σε πάρκο κοντά στη Λυών. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να διασώσουν τέσσερις νεαρούς άνδρες που αντιμετώπισαν δυσκολίες σε σημείο όπου απαγορεύεται η κολύμβηση.

Αρκετά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν και στη Γερμανία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστικής (DLRG) ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή έως την Κυριακή σημειώθηκαν έξι θανατηφόρα περιστατικά στο νερό, επισημαίνοντας ότι πολλοί άνδρες υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους στην κολύμβηση.

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