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Ένα ζευγάρι Γάλλων συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε μετά τη μακάβρια ανακάλυψη των λειψάνων πέντε βρεφών στο σπίτι τους στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπως δήλωσαν δικαστικές πηγές.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν μέσα σε κουτιά σε κατοικία στην πόλη Οράνζ την Δευτέρα, μία ημέρα αφού η 32χρονη γυναίκα γέννησε ένα υγιές αγοράκι στο σπίτι, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

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Husband finds 5 dead babies hidden in boxes in French home after fight with wife https://t.co/rn0pDZikF4 pic.twitter.com/YSdQCcA0KS — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Ο 32χρονος άνδρας με τον οποίο συγκατοικούσε είχε «ταραχθεί αφού ανακάλυψε για άλλη μια φορά πολύ αργά ότι η σύντροφός του ήταν έγκυος» και είχε πραγματοποιήσει έρευνα στο σπίτι τους στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου βρήκε «κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινα λείψανα».

Ενημέρωσε το νοσοκομείο, το οποίο με τη σειρά του ειδοποίησε την εισαγγελία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ζευγάρι τέθηκε υπό κράτηση την Τετάρτη. Ιατροδικαστής δήλωσε ότι τα λείψανα πιθανότατα ανήκουν σε πέντε νεογνά, ενώ πρόκειται να διενεργηθούν περαιτέρω νεκροψίες-νεκροτομές.

Το ζευγάρι έχει επίσης δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 9 ετών, τα οποία έχουν αναλάβει συγγενείς. Το νεογέννητο παραδόθηκε στις κοινωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την εισαγγελία. Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε αφού ο σύζυγος καβγάδισε με τη σύζυγό του για χαρτόκουτα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους.

Με πληροφορίες από Le Monde, The Sun