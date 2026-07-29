Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις των πυρκαγιών, ενώ αναμένεται νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο για την περαιτέρω εξάπλωση των πύρινων μετώπων στη χώρα.

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει συνολικά 770.000 στρέμματα γης στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, οι τοπικές αρχές επέτρεψαν σε χιλιάδες πολίτες να επιστρέψουν σταδιακά στις εστίες τους μετά την άρση των προληπτικών περιορισμών.

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Μάχη ενάντια στον χρόνο και στις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Γαλλία, καθώς η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο της εν μέσω ισχυρών ανέμων και νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία έως τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αν και η εικόνα είναι καλύτερη και στα δύο μέτωπα. οι πυροσβεστικές αρχές έρχονται αντιμέτωπες με συνεχείς αναζωπυρώσεις που ευτυχώς ελέγχονται. Την ίδια ώρα, αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες στην Ισπανία, όπου έχουν γίνει στάχτη σχεδόν 770.000 στρέμματα τόσο στην περιφέρεια της Μαδρίτης όσο και στην Άβιλα.

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⚡️🔥 GIRONDE | Pendant que la région brûle, trois hommes ont été arrêtés samedi pour mise en danger de la vie d’autrui.



➡️ 2 hommes (19 et 21 ans) : tirs de feux d’artifice vers une voie rapide et un complexe sportif à La Teste-de-Buch



➡️1 homme (33 ans, ambulancier, alcoolisé)… pic.twitter.com/SznZJPve8M — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) July 26, 2026

«Η νύκτα ήταν ήρεμη, η πυρκαγιά σήμερα το πρωί παραμένει σταθερή με πολλές αναζωπυρώσεις να τίθενται γρήγορα υπό έλεγχο στη διάρκεια της νύκτας», δήλωσε η Σοφί Μπροκά νομάρχης της Ζιρόντ μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από το 1949, όταν κάηκαν περίπου 500.000 στρέμματα.

«Η καμένη επιφάνεια δεν άλλαξε», διευκρίνισε η ίδια.

Ωστόσο οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν «δυσμενείς» σήμερα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να ανέβει και να φτάσει ως τους 41° Κελσίου στο κεντρικό τμήμα της Γαλλίας και τους 38° Κελσίου στις παράκτιες περιοχές. Για τη Ζιρόντ και τον γειτονικό νομό Λαντ έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα από το μεσημέρι. Εκτός από τη ζέστη οι άνεμοι που θα πνέουν κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν εκ νέου τις φλόγες.

Οι αρχές αναμένουν ότι από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με ριπές που θα φτάνουν τα 30 με 45 χιλιόμετρα την ώρα και χαμηλή υγρασία. Για αύριο Πέμπτη έχει εκδοθεί προειδοποίηση για καταιγίδες.

Δεδομένων αυτών των καιρικών συνθηκών, οι πυροσβέστες στη Ζιρόντ προειδοποίησαν για «εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο αναζωπύρωσης πυρκαγιών» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Χθες λόγω των συνθηκών αυτών αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, 50 χλμ. δυτικά του Μπορντό.

Μετά το ξέσπασμα αυτής της πρωτοφανούς πυρκαγιάς 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 τοποθεσίες.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους στην περιοχή της Μαδρίτης, αφού είχαν αναγκαστεί πριν ημέρες να τις εγκαταλείψουν λόγω των πυρκαγιών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, την ώρα που οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ισπανίας.

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Συγκεκριμένα «24.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ενώ οι αρχές ήραν την οδηγία που είχαν εκδώσει για παραμονή στα σπίτια τους περίπου 20.000 άλλων, επεσήμανε τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη στο Χ ο επικεφαλής της περιφέρειας της Μαδρίτης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε.

Οι αρχές της περιφέρειας ανακοίνωσαν ότι η άρση των περιορισμών τέθηκε σε ισχύ χθες στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) και αφορά 13 κοινότητες μιας περιοχής περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη.

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβιλα λίγα χιλιόμετρα μακριά στη γειτονική περιοχή της Καστίλης και Λεόν, έχουν ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα.

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Φωτογραφίες από Reuters