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Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και με την «βούλα» ο νέος προπονητής της εθνικής Γαλλίας, διαδεχόμενος τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της ομάδας.

Την πρόσληψη του Ζιντάν ανακοίνωσε την Τρίτη από τα γραφεία της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF) στο Παρίσι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, γνωστοποιώντας ότι ο 54χρονος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

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«Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή, ξεχωριστή λόγω του ανθρώπου που κάθεται δίπλα μου», δήλωσε ο Ντιαλό. «Ο Ζινεντίν είναι ένας από τους θρύλους του γαλλικού ποδοσφαίρου και εδώ και πολλά χρόνια έλεγε πως ένα από τα όνειρά του ήταν να αναλάβει την εθνική Γαλλίας».

Ο Ζιντάν δεν είχε εργαστεί ως προπονητής από την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021. «Για μένα είναι μια φυσική συνέχεια, ένα όνειρο», είπε. «Τα πέντε χρόνια που έμεινα μακριά από τους πάγκους δέχθηκα προτάσεις από συλλόγους, όμως τις απέρριψα όλες για χάρη της εθνικής Γαλλίας. Ήταν το μόνο που ήθελα να κάνω».

Ο Γάλλος τεχνικός χαρακτήρισε «τεράστια χαρά» το γεγονός ότι αναλαμβάνει την ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία ως ποδοσφαιριστής.

«Νιώθω πάρα πολλά συναισθήματα και είμαι έτοιμος για αυτή την πρόκληση», τόνισε. «Αυτό είναι που με κινητοποιεί».

Ο Ζιντάν εξήρε και το έργο του προκατόχου του, Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 και αποχώρησε μετά το πρόσφατο Μουντιάλ, όπου οι «τρικολόρ» αποκλείστηκαν στα ημιτελικά από την Ισπανία.

«Σήμερα έχω την ευκαιρία να αναλάβω αυτή την ομάδα και θα δώσω τα πάντα ώστε να κατακτήσει τίτλους», δήλωσε ο Ζιντάν. «Θέλω επίσης να συγχαρώ τον DD για αυτά τα εξαιρετικά χρόνια».

(Με πληροφορίες από Guardian)