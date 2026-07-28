Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καθώς πρωτοφανείς σε ένταση δασικές πυρκαγιές πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο που μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εξάπλωσή τους: το λεγόμενο «πύρινο νέφος» (fire cloud).

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα πύρινα μέτωπα στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Η ένταση των πυρκαγιών είναι τόσο μεγάλη, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται το μετεωρολογικό φαινόμενο του πυροσωρειτομελανία (pyrocumulonimbus).

Advertisement

Advertisement

Το φαινόμενο αυτό σχηματίζεται όταν μια εξαιρετικά ισχυρή πυρκαγιά στέλνει μεγάλες ποσότητες θερμού αέρα, καπνού και στάχτης σε μεγάλο ύψος. Καθώς η αέρια μάζα ψύχεται, η υγρασία συμπυκνώνεται και δημιουργείται ένα τεράστιο νέφος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς και απρόβλεπτους ανέμους, ενισχύοντας περαιτέρω τη φωτιά.

Σύμφωνα με τη NASA, τα νέφη αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως «δράκοι των νεφών που αναπνέουν φωτιά» («cloud dragons breathing fire»), καθώς η τεράστια θερμική τους ενέργεια και η ικανότητά τους να ενισχύουν τις πυρκαγιές τα καθιστούν ιδιαίτερα καταστροφικά.

Κατά συνέπεια, οι άνεμοι που δημιουργούνται δυσκολεύουν σημαντικά την κατάσβεση, καθώς αλλάζουν απότομα την πορεία και τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Παράλληλα, το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει ακόμη και κεραυνούς, οι οποίοι είναι δυνατόν να πυροδοτήσουν νέες εστίες σε μεγάλη απόσταση από το αρχικό μέτωπο.

Ήδη ένα τέτοιο πύρινο νέφος έχει καταγραφεί πάνω από την περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες καταστρέφουν δασικές εκτάσεις και απειλούν οικισμούς. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί, ενώ σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση του φαινομένου στη Γαλλία. Μέχρι σήμερα, πυροσωρειτομελανίες είχαν παρατηρηθεί κυρίως στην Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική, όπου εκδηλώνονται συχνά μεγάλης έκτασης δασικές πυρκαγιές.