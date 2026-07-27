Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός προκλήθηκε στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας, έπειτα από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στην πρεσβεία της Γαλλίας, επί της οδού Ακαδημίας.

Κατά πληροφορίες, η απειλή διατυπώθηκε περίπου στις 11:40, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο στο κτίριο.

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη, έως ότου ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος.