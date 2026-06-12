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Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές, έπειτα από ειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο. Στο πλοίο επέβαιναν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πλοίο άμεσα άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου αποβίβασε τους επιβάτες και αμέσως μετά ξεκίνησαν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

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Στην είσοδο του λιμένα στήθηκε μπλόκο από το Λιμενικό Σώμα και δεν επιτρέπεται σε κανέναν η διέλευση, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

​Έξω στην προβλήτα έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες επιβάτες με τις αποσκευές τους, ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά και κατοικίδια, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η ανησυχία είναι διάχυτη, ενώ αρκετοί από τους ταξιδιώτες εκτιμούν ότι ο έλεγχος είναι τόσο εξονυχιστικός που ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι το πρωί.