Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές, έπειτα από ειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο. Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πλοίο παρεξέκλινε της πορείας του και κατευθύνεται στο λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να διενεργηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνουν επίσης κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ.

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Απειλή για βόμβα στο «Blue Star 2» – Κατευθύνεται με 1050 επιβαίνοντες στο λιμάνι του Λαυρίου

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές, έπειτα από ειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο.



Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πλοίο παρεξέκλινε της πορείας του και κατευθύνεται στο λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να διενεργηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.



Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνουν επίσης κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ.