Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνεχιζόμενη δικαστική έρευνα στα Χανιά αποκαλύπτει τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να επηρέαζε ποινικές υποθέσεις μέσω εκβιασμών, απειλών κατά μαρτύρων και διαρροών από τις αστυνομικές Αρχές.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται ο ρόλος ενός καθηγητή Τοξικολογίας και ενός ιατροδικαστή, οι οποίοι εξετάζονται για την έκδοση αμφισβητούμενων επιστημονικών γνωματεύσεων που ενδέχεται να αλλοίωσαν δικαστικές αποφάσεις.

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες καταδεικνύουν πιθανές παρατυπίες στη διαδικασία λήψης βιολογικών δειγμάτων, ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά παράλληλα τις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκόμενων προσώπων.

Μάρτυρες καταγγέλλουν καθεστώς εκφοβισμού από τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να διέθετε πληροφορίες για τις κινήσεις των διωκτικών Αρχών και να είχε ισχυρή επιρροή.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν την αξιολόγηση εκατοντάδων ιατροδικαστικών εκθέσεων, με στόχο να διαπιστωθεί το εύρος των παρεμβάσεων που επηρέασαν την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες αποκαλύψεις από δικαστικές πηγές φωτίζουν το παρασκήνιο της μεγάλης έρευνας για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, η οποία συνεχίζει να διευρύνεται με νέα στοιχεία, καταγγελίες και μαρτυρίες. Καταγγελίες για απειλές σε μάρτυρες, εκβιασμούς, διαρροές πληροφοριών από αστυνομικές έρευνες, αλλά και συνομιλίες που αφορούν τον κατηγορούμενο ιατροδικαστή και τον κατηγορούμενο καθηγητή Τοξικολογίας συνθέτουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές, μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση με πολλά αλληλένδετα πρόσωπα και διαφορετικά επίπεδα δράσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια, έχει οδηγήσει, κατά την εκτίμηση των Αρχών, στην αποκάλυψη ενός πολυπλόκαμου μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να δρούσε σε διαφορετικά επίπεδα. Έναν χρόνο μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, οι έρευνες όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά επεκτείνονται, με νέα αποδεικτικά στοιχεία και νέες υποθέσεις να εντάσσονται στη μεγάλη δικογραφία.

Advertisement

Advertisement

Στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης βρίσκεται πλέον και το σκέλος που αφορά τον καθηγητή Τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή, καθώς οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν εάν μέσω επιστημονικών γνωματεύσεων και εκθέσεων επηρεάστηκαν κρίσιμες δικαστικές διαδικασίες. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, διερευνάται το ενδεχόμενο η Δικαιοσύνη να οδηγήθηκε σε εσφαλμένες εκτιμήσεις μέσα από μια φερόμενη «φάμπρικα» αλλοιωμένων ή επιστημονικά αμφισβητούμενων γνωματεύσεων και καταθέσεων, οι οποίες, όπως εξετάζεται, ενδέχεται να επηρέασαν την έκβαση σοβαρών ποινικών υποθέσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην κατάθεση γυναίκας, η οποία περιγράφει ένα καθεστώς συνεχούς φόβου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του συζύγου της. Η ίδια καταθέτει ότι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της στις αστυνομικές Αρχές, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, την απείλησε λέγοντάς της: «Θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς», απαιτώντας παράλληλα να ανακαλέσει όσα είχε καταθέσει.

Όπως περιγράφει, οι απειλές ήταν τόσο έντονες ώστε την επόμενη κιόλας ημέρα επέστρεψε στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να αποσύρει τη μήνυση. Η διαδικασία όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς απαιτούνταν και η παρουσία του συζύγου της, ο οποίος νοσηλευόταν μετά από σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, χρειάστηκαν έξι μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει ξανά.

Η ίδια μάρτυρας υποστηρίζει ακόμη ότι οι πιέσεις συνεχίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρει, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, συγγενικό του πρόσωπο αλλά και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση συνέχισαν να απειλούν την οικογένειά της ακόμη και μέσα στους χώρους των δικαστηρίων, ζητώντας να αλλάξουν τις καταθέσεις τους και να μην προχωρήσουν σε καμία περαιτέρω νομική ενέργεια.

Στην ίδια κατάθεση γίνεται επίσης αναφορά σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, φοβήθηκαν να καταθέσουν, ενώ η οικογένεια υποστηρίζει ότι βρέθηκε κοινωνικά απομονωμένη, καθώς ακόμη και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός της απέφευγαν να τη στηρίξουν, φοβούμενα πιθανές συνέπειες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας ακόμη ισχυρισμός της μάρτυρος, σύμφωνα με τον οποίο ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης συνήθιζε να λέει πως «Το Μέγαρο είναι δικό του», αφήνοντας, όπως υποστηρίζει η ίδια, να εννοηθεί ότι διέθετε ισχυρή επιρροή στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και συνεργασία με αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας αναφέρει ακόμη ότι ο φερόμενος ως αρχηγός γνώριζε εκ των προτέρων τις κινήσεις των διωκτικών Αρχών σε αρκετές υποθέσεις.

Advertisement

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αξιολόγηση της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη κατάθεση, καθώς εξετάζονται ενδείξεις ότι ο φερόμενος ως αρχηγός είχε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πορεία αστυνομικών ερευνών που τον αφορούσαν. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η φερόμενη αυτή πληροφόρηση ενδεχομένως αξιοποιούνταν για την άσκηση πιέσεων προς μηνυτές και μάρτυρες, με στόχο την ανατροπή των καταθέσεών τους και την αποδυνάμωση των υποθέσεων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έρευνα δεν εντόπισε στοιχεία που να συνδέουν γυναίκα αστυνομικό με την υπόθεση, ενώ αντίθετα εξετάζονται επαφές με άλλα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες αξιολογούνται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο αποδεικτικό υλικό και αφορούν τον κατηγορούμενο καθηγητή Τοξικολογίας. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το συγκεκριμένο σκέλος αποτελεί πλέον ένα από τα πλέον κρίσιμα της υπόθεσης, καθώς εξετάζεται εάν επιστημονικές γνωματεύσεις χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο που επηρέασε τη δικαστική αξιολόγηση ποινικών υποθέσεων.

Advertisement

Σε μία από τις συνομιλίες εμφανίζεται γυναίκα δικηγόρος να μεσολαβεί για λογαριασμό ενδιαφερόμενου προσώπου σχετικά με τη διενέργεια τοξικολογικής εξέτασης. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συνομιλίας, γίνεται αναφορά στην οικονομική αμοιβή, με τη συνομιλήτρια να δηλώνει: «Θα μιλήσω και εγώ, να δω τι λεφτά έχει, γιατί ο άλλος με έπρηξε να ξέρεις. Και θα πάρω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πάνω από χίλια σίγουρα». Ο καθηγητής απαντά: «Ε, πρέπει να δω τώρα! Τι… τι να πούμε τώρα; Θα το δεις και εσύ…».

Λίγο αργότερα, η συζήτηση στρέφεται στον τρόπο λήψης του βιολογικού δείγματος από προσωρινά κρατούμενο. Ο καθηγητής ρωτά: «Πώς θα έρθει το δείγμα, αφού κρατείται;», με τη δικηγόρο να απαντά: «Θα πάει ο αδερφός του, να του κόψει τρίχες». Ο καθηγητής εμφανίζεται επιφυλακτικός, λέγοντας: «Ναι… δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι… γιατί πρέπει να είναι κάπως επίσημα αυτό. Κατάλαβες; Για να φανεί». Η δικηγόρος απαντά ότι «θα τα στείλει ο αδερφός του, με κούριερ».

Στη συνέχεια, οι δύο συνομιλητές συζητούν αν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από την ανάκριση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Ο καθηγητής αναφέρει: «Για την ανάκριση δεν προλαβαίνουμε… Θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι… αλλά τώρα δεν μπορεί να οργανωθεί αυτό σε μία μέρα», με τη δικηγόρο να καταλήγει: «Ωραία, θα τα πάρουμε τα δείγματα. Θα συνεννοηθώ και ό,τι καλύτερο για την τιμή και θα σας ενημερώσω».

Advertisement

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που αξιολογείται από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές, οι οποίες εξετάζουν κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες επιστημονικές και δικονομικές διαδικασίες κατά τη λήψη, διακίνηση και εξέταση των βιολογικών δειγμάτων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ερευνητές εξετάζουν εάν σε σειρά περιπτώσεων εκδίδονταν τοξικολογικές γνωματεύσεις που χρησιμοποιούνταν σε ποινικές υποθέσεις και κατά πόσο τηρούνταν οι προβλεπόμενες επιστημονικές διαδικασίες. Οι συνομιλίες αυτές έρχονται να προστεθούν στα υπόλοιπα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, τα οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, συνθέτουν την εικόνα της φερόμενης δράσης του κυκλώματος που ερευνάται για σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία διενεργεί παράλληλη έρευνα σε συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές των Χανίων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οικονομικές διαδρομές, συναλλαγές και πιθανές διασυνδέσεις προσώπων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία, ενώ ειδικά για το σκέλος του καθηγητή Τοξικολογίας οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να επανεξετάζουν παλαιότερες υποθέσεις. Παράλληλα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξακολουθεί να εξετάζει εκατοντάδες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες επαναξιολογούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης δικαστικής διερεύνησης, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παρατυπίες ή παρεμβάσεις που επηρέασαν την απονομή της Δικαιοσύνης.

Advertisement

Advertisement