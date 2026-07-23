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Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση του άνδρα που τραυματίστηκε από την έκρηξη σε βιοτεχνία στα Λιβάδια Χανίων. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα



Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας άνω των 70 ετών, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του συμβάντος και την ασφάλιση του χώρου.

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Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με πυροσβεστικά οχήματα και ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο προκειμένου να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο και να ασφαλίσουν τον χώρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.