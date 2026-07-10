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Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

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Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν για το σοβαρό περιστατικό, αφορούν τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

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Η δικογραφία για την υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου παραπέμπονται για τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι. Από τα στοιχεία της κύριας έρευνας που ξεκινά, θα κριθεί αν θα επεκταθεί η δίωξη και σε άλλα πρόσωπα, ενέργειες ή παραλείψεις των όποιων ενδέχεται να αναδειχθούν ως κρίσιμες για όσα έγιναν στο σημείο.

Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: «Εγώ ένα τσιγάρο άναψα και πήρα φωτιά» – Εργαζόμενος βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο (Βίντεο)

Πηγή: ΑΠΕ