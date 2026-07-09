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Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, η οποία παραδόθηκε στις φλόγες νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στον Ασπρόπυργο Αττικής

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με εξειδικευμένα στελέχη της να μεταβαίνουν από την πρώτη στιγμή στον χώρο του συμβάντος, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 07:40, στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.

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Οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε., στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ημεδαπών, και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του Συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.