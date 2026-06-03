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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 14:15 το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Θριάσιο» εκαιγε σε χαμηλή βλάστηση βορείως της θέσης «Σοφό» και κατευθύνεται προς το βουνό, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να κινητοποιούνται άμεσα, καθώς η περιοχή απαιτεί γρήγορη επέμβαση λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας και των ανοιχτών εκτάσεων που υπάρχουν στον Ασπρόπυργο.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 πεζοπόρα τμήματα της 1η ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 108 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, εθελοντές και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου June 3, 2026

Από καύσεις ελαστικών ξεκίνησε η πυρκαγιά



Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καύσεις καλωδίων και ελαστικών πλησίον καταυλισμού Ρομά και σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.