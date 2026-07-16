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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς καθώς λίγο μετά τις 19:30 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκραση με χαμηλή ξερή βλάστηση και απορρίμματα και επιχειρούν 47 πυροσβέστες. Παράλληλα, συνδράμει μία ομάδα πεζοπόρων και 19 οχήματα.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Στην περιοχή πνέουν ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι, ενώ έχει κινητοποιηθεί και εναέριο ελικόπτερο.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Sofo of #Aspropyrgos of the regional unit of West #Attica



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026

Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας μήνυμα ενημέρωσης στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς στον Σοφό Ασπροπύργου, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.