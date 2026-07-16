Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς καθώς λίγο μετά τις 19:30 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο.
Φωτιά στον Ασπρόπυργο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκραση με χαμηλή ξερή βλάστηση και απορρίμματα και επιχειρούν 47 πυροσβέστες. Παράλληλα, συνδράμει μία ομάδα πεζοπόρων και 19 οχήματα.
Στην περιοχή πνέουν ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι, ενώ έχει κινητοποιηθεί και εναέριο ελικόπτερο.
Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας μήνυμα ενημέρωσης στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς στον Σοφό Ασπροπύργου, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.