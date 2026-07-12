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Κατέληξε το πρωί της Κυριακής, 12 Ιουλίου, στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τηνφωτιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

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Πρόκειται για τον έναν εκ των δύο που είχε μεταφερθεί στο ΚΑΤ με πολύ βαριά εγκαύματα στο 90% του σώματός του και ο οποίος σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή.

Η κατάσταση των άλλων 2 εγκαυματιών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ

Να σημειωθεί πως στο ΚΑΤ παραμένει διασωληνωμένος σε ΜΕΘ και ένας δεύτερος εγκαυματίας, ο οποίος επίσης φέρει πολύ βαριά εγκαύματα στο 75% επί του συνόλου του σώματός του και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.