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Η επιλογή του μονάρχη τιμά την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου και αναδεικνύει τη διεθνή ποιότητα της ελληνικής σχεδίασης.

Ο Βρετανός μονάρχης συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυση της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση επιβεβαιώνει τη διαχρονική προτίμηση του βασιλιά σε αξεσουάρ με ελληνική αισθητική, η οποία συνδέεται και με την οικογενειακή του ιστορία.

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Η επιλογή του βασιλιά Καρόλου Γ΄ να εμφανιστεί φορώντας γραβάτα ελληνικής σχεδίασης έκλεψε τις εντυπώσεις κατά τη σημερινή δημόσια εμφάνισή του στο Λονδίνο, προσδίδοντας μια ξεχωριστή ελληνική πινελιά σε μια ιδιαίτερα συμβολική περίσταση. Ο Βρετανός μονάρχης επέλεξε τη γραβάτα «Messolonghi Square» της ελληνικής εταιρείας Thalassa Collection, ένα σχέδιο εμπνευσμένο από το ιστορικό Μεσολόγγι, το οποίο φέτος συμπληρώνει 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου, όπου ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυση της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου (Zoological Society of London – ZSL), ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς διεθνώς για την προστασία της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας.

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Με την παρουσία του, ο μονάρχης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης των απειλούμενων ειδών και της επιστημονικής έρευνας, ενώ η επιλογή ενός ελληνικού δημιουργήματος δεν πέρασε απαρατήρητη. Γνωστός για την προτίμησή του σε διαχρονικά αντικείμενα με πολιτιστική αξία, ο Κάρολος προσέφερε ταυτόχρονα σημαντική διεθνή προβολή στην ελληνική δημιουργικότητα και την αισθητική των εγχώριων brands.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Η διαχρονική προτίμηση του Καρόλου σε ελληνικές δημιουργίες

Η εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου με τη γραβάτα «Messolonghi Square» δεν αποτελεί μεμονωμένη επιλογή, αλλά εντάσσεται στη διαχρονική προτίμησή του για αξεσουάρ με ελληνική αισθητική και πολιτιστικές αναφορές.

Για τη Thalassa Collection, η επιλογή του Βρετανού μονάρχη συνιστά σημαντική διεθνή αναγνώριση, καθώς αναδεικνύει την ποιότητα και τη δημιουργικότητα της ελληνικής σχεδίασης. Οι συλλογές του οίκου είναι εμπνευσμένες από την ελληνική ιστορία και κληρονομιά, με μοτίβα όπως ο μαίανδρος, η κουκουβάγια της Αθηνάς, ο Παρθενώνας, οι αρχαιοελληνικοί κίονες και το τσαρούχι των Ευζώνων.

Ανάλογη συζήτηση είχε προκαλέσει και το 2023, όταν ο Κάρολος εμφανίστηκε σε συνάντηση με τον τότε πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ φορώντας γραβάτα με σχέδιο που θύμιζε την ελληνική σημαία. Παρότι το Παλάτι διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε πολιτικός συμβολισμός, η επιλογή σχολιάστηκε ευρέως. Η ιδιαίτερη σχέση του Καρόλου με την Ελλάδα συνδέεται και με την οικογενειακή του ιστορία, καθώς ο πατέρας του, πρίγκιπας Φίλιππος, γεννήθηκε στην Κέρκυρα.