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Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας δροσίστηκε από ανώτερο αξιωματούχο του Παλατιού του κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου με θέμα την κλιματική αλλαγή, την ώρα που το Λονδίνο φλέγεται από έντονο κύμα καύσωνα.

Όπως σημειώνουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το ιστορικό κτίριο δεν διαθέτει κλιματισμό ενώ τα παράθυρα ήταν κλειστά και οι κουρτίνες τραβηγμένες με αποτέλεσμα ο αέρας να μην ανανεώνεται επαρκώς.

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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία τα θερμόμετρα στη Βρετανία έδειξαν μέχρι και 35,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφοντας τότε ιστορικό ρεκόρ.

Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με προσωρινή θερμοκρασία 35,7°C να σπάει το ρεκόρ του 1976, το οποίο αργότερα ξεπεράστηκε κατά 35,8°C.

Τη δροσιά του βασιλιά Καρόλου ανέλαβε ο Aυλάρχης του Παλατιού, ο απόστρατος Αντιναύαρχος Τόνι Τζόνστον-Μπερτ, ο οποίος κρατούσε έναν μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα κοντά στον Βασιλιά Κάρολο ενώ εκείνος συνομιλούσε με τους καλεσμένους στην εκδήλωση.

We all need a Sir Tony in our lives! 😂



Vice Admiral Sir Tony Johnstone-Burt was on hand with a battery-powered fan to help keep The King cool during a London Climate Week reception at St James’s Palace today. pic.twitter.com/vijh8qx0NF — Jordan (@JordanNelson64) June 24, 2026