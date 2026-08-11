Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπερπολυτελές ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο Orient Express Corinthian, μήκους 220 μέτρων, αποτελεί το μεγαλύτερο ιστιοφόρο γιοτ στον κόσμο από το 2026.

Το πλοίο κατασκευάστηκε στα γαλλικά ναυπηγεία Chantiers de l’Atlantique και διαθέτει καινοτόμα άκαμπτα πανιά τεχνολογίας SolidSail, τα οποία εκμεταλλεύονται την αιολική ενέργεια.

Το σκάφος διαθέτει 54 πολυτελείς σουίτες για 110 επιβάτες, προσφέροντας ανέσεις υψηλής γαστρονομίας και υπηρεσίες που προσομοιάζουν σε ιδιωτικό superyacht.

Με τη χρήση υβριδικού συστήματος πρόωσης, το πλοίο επιτυγχάνει ταχύτητες έως και 17 κόμβων, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ιστιοπλοΐα με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Το Corinthian ξεπερνά σε μέγεθος παλαιότερα ιστιοφόρα κρουαζιερόπλοια, όπως το Club Med 2, το οποίο κατείχε για χρόνια τον τίτλο του μεγαλύτερου στο είδος του.

Η σχεδίαση του εσωτερικού χώρου αντλεί έμπνευση από την αισθητική Art Deco και την ιστορική κληρονομιά των τρένων Orient Express.

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Η εποχή των μεγάλων ιστιοφόρων όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά επιστρέφει με τεχνολογία του 21ου αιώνα και με διαστάσεις που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες.

Το Orient Express Corinthian, που μπήκε σε υπηρεσία το 2026, έχει μήκος 220 μέτρα και χαρακτηρίζεται επισήμως από την ίδια την Orient Express ως το μεγαλύτερο ιστιοφόρο γιοτ στον κόσμο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα υπερπολυτελές ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο, που συνδυάζει τη δύναμη του ανέμου με σύγχρονα συστήματα πρόωσης.

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Τρία πανιά-γίγαντες των 1.500 τετραγωνικών μέτρων

Το Corinthian κατασκευάστηκε στα περίφημα γαλλικά ναυπηγεία Chantiers de l’Atlantique στο Saint-Nazaire.

Οι αριθμοί του προκαλούν δέος:

μήκος 220 μέτρα

εκτόπισμα/χωρητικότητα που η Orient Express προσδιορίζει στους 16.000 μετρικούς τόνους

τρεις ιστούς

ύψος έως περίπου 100 μέτρα

τρία τεράστια SolidSail, επιφάνειας 1.500 τ.μ. το καθένα

συνολική ιστιοφορία 4.500 τ.μ.

54 πολυτελείς σουίτες

μόλις 110 επιβάτες. (Orient Express)

Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον του πλοίου. Δεν πρόκειται για συμβατικά υφασμάτινα πανιά. Το σύστημα SolidSail χρησιμοποιεί άκαμπτες επιφάνειες από υαλοπίνακες ενισχυμένους με ανθρακονήματα, ώστε ένα πλοίο τέτοιου μεγέθους να μπορεί να εκμεταλλεύεται πραγματικά τον άνεμο και όχι να χρησιμοποιεί τα πανιά απλώς ως διακοσμητικό στοιχείο.

Υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να ταξιδεύει με τον άνεμο, ενώ το υβριδικό σύστημα πρόωσης αναλαμβάνει όταν αυτό απαιτείται. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί για το πλοίο, η ταχύτητά του με τα ιστία μπορεί να φτάσει περίπου τους 17 κόμβους. (Wallpaper*)

Orient Express στη θάλασσα

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Το όνομα μόνο τυχαίο δεν είναι. Περισσότερα από 140 χρόνια μετά την εμφάνιση των θρυλικών πολυτελών τρένων, το Orient Express επιχειρεί να μεταφέρει την ίδια φιλοσοφία στη θάλασσα.

Το εσωτερικό του Corinthian σχεδιάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Maxime d’Angeac, με αναφορές στην Art Deco, στα ιστορικά βαγόνια του Orient Express και στα μεγάλα γαλλικά υπερωκεάνια του Μεσοπολέμου.

Και εδώ οι αριθμοί λένε πολλά. Σε ένα πλοίο μήκους 220 μέτρων υπάρχουν μόνο 54 σουίτες. Δηλαδή δεν επιχειρεί να μεταφέρει εκατοντάδες ή χιλιάδες τουρίστες, αλλά μόλις 110 επισκέπτες, προσφέροντας αναλογία χώρου και προσωπικού που θυμίζει περισσότερο ιδιωτικό superyacht παρά κρουαζιερόπλοιο.

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Στο πλοίο υπάρχουν, μεταξύ άλλων, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, μπαρ, spa Guerlain, κινηματογράφος, θέατρο, πισίνες, βιβλιοθήκη και ακόμη και studio ηχογράφησης. Τη γαστρονομική ταυτότητα έχει αναλάβει ο πολυβραβευμένος Γάλλος σεφ Yannick Alléno. (The Times)

Η πολυτέλεια, βέβαια, πληρώνεται. Τα πρώτα ταξίδια του Corinthian έχουν τιμές που ξεκινούν από πολλές χιλιάδες ευρώ, ενώ για ορισμένα ταξίδια και τις κορυφαίες σουίτες το κόστος μπορεί να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. (Financial Times)

Τα προηγούμενα «θηρία» των πανιών

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Η ιστορία των μεγαλύτερων σύγχρονων ιστιοφόρων έχει αρκετούς διαφορετικούς κατόχους ρεκόρ, ανάλογα και με την κατηγορία.

Το Golden Horizon, μήκους 162,22 μέτρων, εξακολουθεί να καταγράφεται από το Guinness World Records ως το «largest sailing ship». Είναι πεντάστηλο, διαθέτει 36 πανιά και είχε σχεδιαστεί για 272 επιβάτες. Ωστόσο το Guinness σημειώνει ότι το πλοίο είναι ουσιαστικά ανενεργό και διατίθεται προς πώληση. (Guinness World Records)

Το εντυπωσιακό Royal Clipper, μήκους περίπου 134 μέτρων, διατηρεί διαφορετικό ρεκόρ: είναι το μεγαλύτερο πεντάστηλο, πλήρως αρματωμένο square-rigger σε ενεργό υπηρεσία. Διαθέτει 42 πανιά, συνολικής επιφάνειας 5.202 τ.μ., και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 228 επιβάτες. (Guinness World Records)

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Και φυσικά υπάρχει το Club Med 2, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μεγάλα ιστιοφόρα κρουαζιερόπλοια των τελευταίων δεκαετιών.

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Το Club Med 2 στα Χανιά – αλλά δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο στον κόσμο

Το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου το Club Med 2 κατέπλευσε στα Χανιά, προερχόμενο από τον Άγιο Νικόλαο, μεταφέροντας περίπου 270 επιβάτες. Η εντυπωσιακή παρουσία του στο λιμάνι δικαιολογημένα τράβηξε τα βλέμματα.

Το πλοίο κατασκευάστηκε το 1992 και διαθέτει πέντε κατάρτια και επτά ηλεκτρονικά ελεγχόμενα πανιά, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.400 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα χρησιμοποιεί πετρελαιοηλεκτρική πρόωση και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 15 κόμβων.

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Σχετικό δημοσίευμα το παρουσιάζει ως «το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου», αναφέροντας επίσης ότι μαζί με το συγγενικό Wind Surf αποτελούν τα μεγαλύτερα ιστιοφόρα κρουαζιερόπλοια.

Εδώ, όμως, χρειάζεται μια επικαιροποίηση.

Ο χαρακτηρισμός ίσχυε ευρύτερα για χρόνια για το Club Med 2. Και μάλιστα η ίδια η Club Med εξακολουθεί σε σελίδες κρουαζιέρας της να το διαφημίζει ως «biggest sailing ship in the world». (Club Med)

Από το 2026 όμως υπάρχει το Orient Express Corinthian.

Με μήκος 220 μέτρων, έναντι των περίπου 187-194 μέτρων που αποδίδονται ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης στο Club Med 2, το Corinthian είναι σαφώς μεγαλύτερο σε μήκος και η ίδια η κατασκευάστρια/διαχειρίστρια εταιρεία το χαρακτηρίζει πλέον «world’s largest sailing yacht». (Orient Express)

Άρα, το Club Med 2 που έφτασε στα Χανιά παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα ιστιοφόρα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, αλλά δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο.

Το στέμμα των σύγχρονων γιγάντων με πανιά έχει περάσει στο Orient Express Corinthian, ένα πλοίο 220 μέτρων που επιχειρεί να αποδείξει ότι ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της υβριδικής πρόωσης, ο αρχαιότερος «κινητήρας» της ναυσιπλοΐας, ο άνεμος, μπορεί να επιστρέψει στη μεγάλη θάλασσα.