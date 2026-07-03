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Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι συνολικά εκατόν είκοσι πέντε άτομα νόσησαν από τον εξαιρετικά μεταδοτικό ιό, ο οποίος μεταδίδεται μέσω επαφής ή μολυσμένων τροφίμων.

Η διαχειρίστρια εταιρεία προχώρησε άμεσα σε εντατικούς καθαρισμούς και απολυμάνσεις όλων των χώρων του πλοίου, ακολουθώντας πιστά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχουν καταγράψει επτά συνολικά ξεσπάσματα ασθενειών σε διάφορα κρουαζιερόπλοια, εκ των οποίων τα τρία αφορούν πλοία της συγκεκριμένης εταιρείας.

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Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές υγειονομικές αρχές έπειτα από ξέσπασμα νοροϊού σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πραγματοποιούσε ταξίδι 20 ημερών στην Αλάσκα. Περισσότερα από 100 άτομα εμφάνισαν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως εμετούς και διάρροιες, ενώ βρισκόταν εν πλω.

Το κρουαζιερόπλοιο «Ruby Princess» της εταιρείας Princess Cruises κατέπλευσε την Πέμπτη στο λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), μέχρι στιγμής έχουν νοσήσει συνολικά 102 επιβάτες και 23 μέλη του πληρώματος από τον συγκεκριμένο, εξαιρετικά μεταδοτικό ιό.

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Από την πλευρά της, η διαχειρίστρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου γνωστοποίησε ότι το προσωπικό προχώρησε αμέσως σε εντατικούς καθαρισμούς και σχολαστικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους του πλοίου για τον περιορισμό της διασποράς. Παράλληλα, ακολουθώντας πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), ελήφθησαν δείγματα από τους νοσούντες προκειμένου να σταλούν για εργαστηριακό έλεγχο.

Τι είναι ο νοροϊός

Ο νοροϊός, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός και ως «γρίπη του στομάχου», προσβάλλει το γαστρεντερικό σύστημα. Η διασπορά του γίνεται ταχύτατα είτε μέσω της απευθείας επαφής με ασθενείς και μολυσμένες επιφάνειες, είτε από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων και ποτών. Παράλληλα, οι υγειονομικοί ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι όσοι νόσησαν παραμένουν μεταδοτικοί για τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων τους.

Η εταιρεία Princess Cruises πρόσθεσε ότι το Ruby Princess υποβάλλεται σε εκτεταμένο καθαρισμό και απολύμανση, προκειμένου να προετοιμαστεί για το επόμενο ταξίδι του.

Από την αρχή του έτους, το CDC έχει καταγράψει επτά ξεσπάσματα ασθενειών σε κρουαζιερόπλοια. Τρία από αυτά αφορούν πλοία της Princess Cruises και συνδέονται με νοροϊό. Προηγούμενα περιστατικά είχαν σημειωθεί στα Star Princess και Caribbean Princess, σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και από τα τέλη Απριλίου έως τις 11 Μαΐου.

Δύο ακόμη ξεσπάσματα νοροϊού έχουν αναφερθεί φέτος από τη Lindblad Expeditions στο πλοίο National Geographic Sea Bird, ενώ έχουν καταγραφεί και δύο περιστατικά E.coli σε άλλα κρουαζιερόπλοια.