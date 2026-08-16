Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ιδιοκτήτης τουριστικής κατοικίας στα Σελλιά Ρεθύμνου ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε από χρήση ψησταριάς από επισκέπτες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει εγγράφως τους ενοίκους για την απαγόρευση χρήσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου Ισραηλινού που διέμενε στο ακίνητο για το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στα social media, ο ιδιοκτήτης της τουριστικής κατοικίας στα Σελλιά Ρεθύμνου, στην Κρήτη, από την οποία φέρεται να ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (14/8), ζητά δημόσια συγγνώμη από τους συγχωριανούς του για την καταστροφή που προκλήθηκε.

Ο ίδιος εκφράζει τη βαθιά του οδύνη βλέποντας τις φλόγες να καταστρέφουν ελαιώνες και περιουσίες στην περιοχή, ενώ δηλώνει ότι αισθάνεται συντετριμμένος από όσα συνέβησαν. Παράλληλα, επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ότι είχε λάβει μέτρα προκειμένου να ενημερώσει τους επισκέπτες που διέμεναν στην κατοικία για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει, στους ενοίκους είχε γίνει σαφής ενημέρωση τόσο κατά την άφιξή τους όσο και εγγράφως, με ρητή απαγόρευση χρήσης φωτιάς και ψησταριάς σε συνθήκες ισχυρών ανέμων.

Η ανάρτηση του ιδιοκτήτη έρχεται μία ημέρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή των Σελλίων και επεκτάθηκε προς τον Πλακιά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Στον ανακριτή τη Δευτέρα ο 35χρονος Ισραηλινός – Του ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της προανάκρισης από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, συνελήφθη ένας 35χρονος Ισραηλινός, ο οποίος φέρεται να ήταν ένα από τα άτομα που διέμεναν στη βίλα και να έκανε χρήση της ψησταριάς, παρά τις προειδοποιήσεις και τις συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε, νωρίτερα σήμερα, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το goodnet.gr , σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.Οδηγοί πόλεων και τοποθεσιών

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Με βαθιά συγκίνηση και ιδιαίτερη ψυχική φόρτιση αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ σε όλους εσάς μετά το σοβαρό περιστατικό της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή μας.

Advertisement

Οι εικόνες της φωτιάς, οι ελαιώνες και οι περιουσίες που υπέστησαν ζημιές, η αγωνία των ανθρώπων που είδαν τα σπίτια τους να κινδυνεύουν, αλλά και η μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των αρμόδιων αρχών και των ανθρώπων που έσπευσαν να βοηθήσουν, με έχουν συγκλονίσει.

Τα Σέλλια δεν είναι για μένα απλώς ένας τόπος όπου βρίσκεται ένα ακίνητό μου. Είναι ο τόπος μας. Είναι οι άνθρωποί μας, οι μνήμες μας, οι περιουσίες και οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής. Είναι ένας τόπος με τον οποίο αισθάνομαι βαθιά δεμένος. Και γι’ αυτό, παρότι δεν βρίσκομαι καθημερινά εκεί, αισθάνομαι έντονα την αγωνία και τη στενοχώρια που προκάλεσε αυτό το γεγονός.

Από τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, η φωτιά συνδέεται με χρήση του μπάρμπεκιου από επισκέπτες που φιλοξενούνταν στο ακίνητό μου, σε μια ημέρα κατά την οποία επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Θέλω να αναφέρω ότι στους επισκέπτες επισημαίνεται τόσο κατά την άφιξή τους, όσο και γραπτώς η απαγόρευση χρήσης του μπάρμπεκιου όταν επικρατούν άνεμοι στην περιοχή.

Advertisement

Παρά τις οδηγίες αυτές, το περιστατικό συνέβη και οι συνέπειές του ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

Δεν έχω πρόθεση να προκαταλάβω το έργο των αρμόδιων αρχών, ούτε για να αποδώσω ευθύνες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι εκείνες που θα διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά.

Γράφω όμως γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τη βαθιά μου λύπη για όσα συνέβησαν και, πάνω απ’ όλα, για την αγωνία και τον φόβο που έζησαν οι συγχωριανοί μου.

Advertisement

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι αισθάνθηκαν ότι κινδύνευε η ζωή τους, το σπίτι τους ή η περιουσία τους. Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε ελαιόδεντρο που καταστράφηκε, για κάθε περιουσία που υπέστη ζημιές και για την αναστάτωση που προκλήθηκε στην κοινωνία μας.

Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, με συγκλονίζει η σκέψη ότι άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους φοβούμενοι για τη ζωή και την περιουσία τους.

Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις αρμόδιες αρχές, τους εθελοντές και όλους τους κατοίκους που κινητοποιήθηκαν και έδωσαν τη μάχη για να προστατεύσουν τον τόπο μας. Η προσπάθειά τους αξίζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων μας.

Advertisement

Το περιστατικό αυτό αποτελεί για όλους μας μια οδυνηρή υπενθύμιση ότι, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και σε ημέρες ισχυρών ανέμων, μια ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μετατραπεί σε σοβαρό κίνδυνο για ολόκληρη την περιοχή.

Advertisement

Στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, θα είμαι δίπλα στους ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές και θα στηρίξω κάθε προσπάθεια που θα γίνει για την αποκατάσταση των συνεπειών του περιστατικού και για τη διεκδίκηση κάθε νόμιμης αποζημίωσης που δικαιούνται.

Δεν μπορώ να αλλάξω όσα συνέβησαν. Μπορώ όμως να σταθώ απέναντί τους με σεβασμό, ειλικρίνεια και διάθεση ουσιαστικής συμπαράστασης.

Γιατί, τελικά, πέρα από τις περιουσίες και τις ιδιοκτησίες, αυτό που έχει σημασία είναι ο τόπος μας και οι άνθρωποί του.

Advertisement

Και τα Σέλλια είναι ένας τόπος που αγαπάμε και που έχουμε όλοι χρέος να προστατεύουμε.

Με ειλικρινή λύπη, σεβασμό και αγάπη για τον τόπο μας.”

(Με πληροφορίες από neakriti.gr, kriti360.gr)