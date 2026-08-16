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Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Στο χωριό πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο γλέντι για τον Δεκαπενταύγουστο, με κατοίκους αλλά και τουρίστες να δίνουν το «παρών». Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και επικρατούσε το αδιαχώρητο.

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Από τη γιορτή, ωστόσο, έλειπε μία ηλικιωμένη γυναίκα του χωριού, η οποία είναι κατάκοιτη και παραμένει στο κρεβάτι. Κάποιοι συγχωριανοί της αποφάσισαν ότι δεν θα έπρεπε να περάσει μόνη της μια τόσο ξεχωριστή ημέρα στο σπίτι. Έτσι, βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο για να την κάνουν να βρεθεί και εκείνη ανάμεσα στον κόσμο και να συμμετάσχει στο γλέντι.

Επιστράτευσαν μια ξαπλώστρα, την τοποθέτησαν πάνω σε αυτή και τη μετέφεραν στο σημείο όπου πραγματοποιούνταν το πανηγύρι, την ώρα που η κρητική ορχήστρα έπαιζε παραδοσιακή μουσική.

Η ηλικιωμένη γυναίκα φαίνεται πως απόλαυσε ιδιαίτερα την ξεχωριστή αυτή έξοδο. Όπως καταγράφεται και σε βίντεο από το γλέντι, καθισμένη πάνω στη ξαπλώστρα, χειροκροτούσε με ενθουσιασμό τους μουσικούς, συμμετέχοντας με τον δικό της τρόπο στη γιορτή.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνη της, δεν έμεινε στο σπίτι και κατάφερε να βρεθεί στο πανηγύρι μαζί με τους συγχωριανούς και τους επισκέπτες, απολαμβάνοντας τη μουσική και το κλίμα της βραδιάς.