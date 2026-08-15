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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραβρίσκεται στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, τιμώντας τον ποντιακό ελληνισμό και την ιστορική μνήμη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περνά τις ημέρες των εορτών στην Κρήτη, ενώ οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Μετά τις διακοπές, η πολιτική δραστηριότητα θα ενταθεί ενόψει της προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η κυβέρνηση και τα κόμματα προετοιμάζονται για μια απαιτητική πολιτική περίοδο που εστιάζει στα ζητήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας.

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Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί παραδοσιακά μια μικρή ανάπαυλα και για την πολιτική ζωή της χώρας. Πολιτειακή και πολιτική ηγεσία αφήνουν για λίγο την Αθήνα, με άλλους να επιλέγουν ιδιαίτερες πατρίδες και οικογενειακές διακοπές και άλλους να δίνουν το «παρών» σε μεγάλες θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Φέτος, το μεγαλύτερο συμβολικό βάρος έχει η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο.

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Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στην Παναγία Σουμελά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Η φετινή πανήγυρη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς χαρακτηρίζεται ως η 1614η Πανήγυρις από την ίδρυση της ιστορικής Μονής στον Πόντο. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προβλέπεται επίσης να απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών, η ανώτατη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.

Η παρουσία του Προέδρου έχει και έναν ιδιαίτερο εθνικό συμβολισμό. Η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο δεν είναι μόνο ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου. Είναι σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό, την ιστορική μνήμη και τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κρήτη

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, περνά τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κρήτη με την οικογένειά του, ενώ σύμφωνα με το σημερινό πρόγραμμα θα εκκλησιαστεί στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

Οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου κάθε άλλο παρά χαλαρές θα είναι για το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά τη μικρή θερινή ανάπαυλα αρχίζει η τελική προετοιμασία για τη ΔΕΘ και τις οικονομικές και πολιτικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Στη Λέρο ο Νίκος Ανδρουλάκης

Νησί επέλεξε για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Βρίσκεται στη Λέρο μαζί με τον γιο του, Μαρίνο, έχοντας συνδυάσει τις οικογενειακές στιγμές με επαφές με κατοίκους και στελέχη του κόμματός του.

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Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η επιστροφή στην Αθήνα σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μιας έντονης πολιτικής περιόδου, καθώς η αντιπολίτευση προετοιμάζεται για τη μάχη της ΔΕΘ και το πολιτικό φθινόπωρο.

Στον Θεολόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επέλεξε και φέτος τον Θεολόγο Φθιώτιδας, έναν τόπο με τον οποίο διατηρεί στενούς οικογενειακούς δεσμούς και όπου συνηθίζει να περνά μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών.

Προς Πήλιο ο Κυριάκος Βελόπουλος

Στο Πήλιο αναμένεται να περάσει τις ημέρες αυτές ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί αναλυτικό επίσημο πρόγραμμα.

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Τσίπρας και Καρυστιανού

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού, αναζητώ τα ίχνη τους το πιθανότερο είναι ο αρχηγός του Συνασπισμου ΕΛΑΣ να βρίσκεται στο εξοχικό του προς την περιοχή του Σουνίου και σίγουρα κάποια στιγμή θα εμφανιστεί η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» σε κάποια εκκλησία της Ελλάδας γιατί δεν θα μπορούσε να την έχει συμβουλέψει διαφορετικά η πολιτική της μέντορα Μαρία Γρατσία, πρώην στέλεχος της «Νίκης»

Μια ανάσα πριν από το πολιτικό φθινόπωρο

Για λίγες ημέρες, λοιπόν, η Αθήνα και τα κομματικά γραφεία αδειάζουν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τιμά την Παναγία Σουμελά και τον ποντιακό ελληνισμό στο Βέρμιο, ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κρήτη και οι πολιτικοί αρχηγοί μοιράζονται σε νησιά και ηπειρωτικούς προορισμούς.

Είναι όμως μια σύντομη ανάπαυλα. Μετά τον Δεκαπενταύγουστο αρχίζει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εκεί πλέον οι παραλίες, τα βουνά και οι καλοκαιρινές ανάσες δίνουν τη θέση τους στα δύσκολα: οικονομία, ακρίβεια, φορολογία και στην πολιτική μάχη ενός φθινοπώρου που αναμένεται ιδιαίτερα θερμό.

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