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Η ηθοποιός δήλωσε πως θεωρεί τον εαυτό της συνταξιούχο και δεν θα επαναλάβει τον ρόλο της βασίλισσας Κλαρίς Ρενάλντι.

Η ίδια υποστήριξε ότι η ιστορία πρέπει να επικεντρωθεί στην πριγκίπισσα Μία και μπορεί να εξελιχθεί άριστα χωρίς τη δική της παρουσία.

Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις της δημιουργικής ομάδας, η Άντριους επέμεινε στην άρνησή της καθώς θεωρεί ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τις προηγούμενες ταινίες.

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Η Τζούλι Άντριους επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετέχει στο «The Princess Diaries 3», καθώς δεν θα επαναλάβει τον ρόλο της βασίλισσας Κλαρίς Ρενάλντι στην τρίτη ταινία του δημοφιλούς σίκουελ, στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με την Αν Χάθαγουεϊ.

«Δεν θα είμαι σε αυτό», δήλωσε στο Today.com, όταν ρωτήθηκε αν θα εμφανιστεί στη νέα συνέχεια. «Νομίζω ότι η ιστορία είναι λίγο διαφορετική και δεν είμαι απολύτως σίγουρη πώς θα το χειριστούν. Αλλά για μένα είναι πλέον πολύ αργά για να το κάνω. Νομίζω ότι η ιστορία πρέπει να συνεχιστεί με την πριγκίπισσα Μία. Είναι η δική της ιστορία. Δεν είναι πραγματικά δική μου».

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Σε διαφορετική συνέντευξή στο InStyle, η Άντριους αποκάλυψε ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει στη νέα ταινία, εξηγώντας πως θεωρεί τον εαυτό της ουσιαστικά συνταξιούχο. «Νομίζω ότι έχω αποσυρθεί, πραγματικά, και πιστεύω πως αυτό τα λέει όλα», όπως ανέφερε. Μάλιστα, η δημιουργική ομάδα της ταινίας την ρωτούσε κατ’ εξακολούθηση αν θα ήθελε να συμμετάσχει.

«Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να πω ”όχι”, αλλά το έκανα, γιατί σκέφτηκα ότι είχα μια υπέροχη εμπειρία και ότι αυτή η ταινία θα μπορούσε να εξελιχθεί άριστα χωρίς την ”γιαγιά” της υπόθεσης σε αυτή την ηλικία», πρόσθεσε. Η απόφαση της Άντριους να μην επιστρέψει στην τρίτη ταινία δεν αποτελεί πάντως μεγάλη έκπληξη, καθώς είχε εκφράσει παρόμοιες σκέψεις και στο παρελθόν, όταν ανακοινώθηκε επίσημα το 2022.

«Νομίζω ότι γνωρίζουμε πως μάλλον δεν θα είναι δυνατό», είχε δηλώσει τότε στο Access Hollywood. Όπως αποκάλυψε, το ενδεχόμενο μιας τρίτης ταινίας είχε συζητηθεί λίγο μετά την κυκλοφορία της δεύτερης, όμως από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια. «Και εγώ είμαι πλέον πολύ μαγαλύτερη, ενώ η Άνι, η πριγκίπισσα ή βασίλισσα, είναι επίσης πολύ μεγαλύτερη. Και δεν είμαι σίγουρη τι εξέλιξη θα μπορούσε να έχει η ιστορία».

Η πρώτη ταινία «The Princess Diaries» κυκλοφόρησε το 2001, σε σκηνοθεσία του Γκάρι Μάρσαλ, με πρωταγωνίστριες την Τζούλι Άντριους και την Αν Χάθαγουεϊ και βασίστηκε στη δημοφιλή σειρά μυθιστορημάτων της Μεγκ Κάμποτ, με επίκεντρο τη Μία Θερμόπολις, την οποία υποδύθηκε η Αν Χάθαγουεϊ.

Η Μία είναι μια έφηβη από το Σαν Φρανσίσκο, η οποία ανακαλύπτει ότι είναι η διάδοχος του θρόνου της Γενοβίας. Τρία χρόνια αργότερα, το 2004, κυκλοφόρησε η συνέχεια με τίτλο «The Princess Diaries 2: Royal Engagement», στην οποία τόσο η Άντριους όσο και η Χάθαγουεϊ επέστρεψαν στους ρόλους τους.

Με πληροφορίες από Deadline