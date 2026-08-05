Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά την εντυπωσιακή πορεία του στις κινηματογραφικές αίθουσες, το «The Devil Wears Prada 2» συνεχίζει την επιτυχία του και στο streaming. Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της δημοφιλούς ταινίας συγκέντρωσε 15,2 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες από την κυκλοφορία της στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu.

Αυτή η επίδοση σημαίνει ότι η ταινία με πρωταγωνίστριες τις Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ σημειώνει την καλύτερη πρεμιέρα live-action ταινίας στις streaming πλατφόρμες της Disney μετά το «Deadpool & Wolverine» το 2024.

Advertisement

Advertisement

Η ταινία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς, σημειώνοντας εισπράξεις 691,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιτυχία της στο streaming αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι είχε ήδη προσελκύσει εκατομμύρια θεατές στις αίθουσες, γεγονός που δείχνει είτε ότι συνεχίζει να διευρύνει το κοινό της περισσότερο από δύο μήνες μετά την πρεμιέρα της.

Εκτός από τις Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ, στους γνώριμους ρόλους τους επιστρέφουν οι Στάνλεϊ Τούτσι και Έμιλι Μπλαντ, ενώ στο καστ προστίθενται μεταξύ άλλων οι Τζάστιν Θερού, Λούσι Λιου, Κένεθ Μπράνα, Σιμόν Άσλεϊ, Μπ. Τζ. Νόβακ.

Με πληροφορίες από Variety