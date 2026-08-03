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Το βλέμμα είναι το στοιχείο που τραβά την προσοχή και μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα σου. Το σύγχρονο μακιγιάζ ματιών δεν βασίζεται στην υπερβολή, αλλά στη σωστή επιλογή προϊόντων που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά σου με φυσικό και κομψό τρόπο.

Με τα προϊόντα της Maybelline New York μπορείς να πετύχεις αποτέλεσμα που δείχνει επαγγελματικό, αλλά δημιουργείται εύκολα στο σπίτι. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι τα σωστά beauty essentials και λίγα λεπτά μπροστά στον καθρέφτη.

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Φρύδια που δίνουν χαρακτήρα στο βλέμμα

Το πρώτο βήμα για κάθε επιτυχημένο μακιγιάζ ματιών είναι τα φρύδια. Όταν είναι σωστά σχηματισμένα, πλαισιώνουν το πρόσωπο και αναδεικνύουν τα μάτια χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Το στυλό φρυδιών Build-A-Brow 2 σε 1 συνδυάζει δύο βήματα σε ένα προϊόν. Από τη μία πλευρά διαθέτει στυλό φρυδιών με εξαιρετικά λεπτή μύτη για να δημιουργείς φυσικές τρίχες, ενώ από την άλλη ένα διάφανο gel που σταθεροποιεί το αποτέλεσμα για πολλές ώρες.

Με αυτό το στυλό φρυδιών μπορείς να γεμίσεις τα κενά με ακρίβεια και να διαμορφώσεις φυσικά το σχήμα των φρυδιών σου. Στη συνέχεια, πέρασε το gel με ανοδικές κινήσεις για fluffy αποτέλεσμα που παραμένει σταθερό όλη την ημέρα.

Η σκιά που δίνει βάθος και λάμψη

Το επόμενο βήμα είναι να προσθέσεις χρώμα στα βλέφαρα. Μια καλοδουλεμένη σκιά ματιών μπορεί να φωτίσει το βλέμμα και να δημιουργήσει περισσότερη διάσταση.

Η Shadow Drip Liquid Eye Shadow διαθέτει υγρή σύνθεση που απλώνεται εύκολα και προσφέρει εντυπωσιακή περλένια λάμψη. Το κωνικό απλικατέρ της, εξασφαλίζει ομοιόμορφη εφαρμογή και άψογο blending. Επίσης, η απαλή υφή της στεγνώνει γρήγορα και παραμένει σταθερή για έως και 16 ώρες, χωρίς να συγκεντρώνεται στις πτυχώσεις του βλεφάρου.

Εφάρμοσε τη σκιά ματιών σε όλο το κινητό βλέφαρο ή μόνο στο κέντρο για πιο φωτεινό αποτέλεσμα. Αν θέλεις μεγαλύτερη ένταση, πρόσθεσε δεύτερη στρώση και σβήσε απαλά τις άκρες. Μια λαμπερή σκιά ματιών είναι αρκετή για να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό καθημερινό look.

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Το περίγραμμα που ολοκληρώνει το eye look

Ένα διακριτικό περίγραμμα κατά μήκος της γραμμής των βλεφαρίδων δίνει μεγαλύτερο βάθος στο βλέμμα και συμπληρώνει ιδανικά τη σκιά, χωρίς να επισκιάζει το υπόλοιπο μακιγιάζ ματιών.

Το Sculpting Stix Eyeliner με πινέλο διαθέτει άκρη 1,5mm που γλιστράει απαλά, για να δημιουργείς ευκρινείς γραμμές με εκπληκτική ευκολία και ακρίβεια. Το γωνιακό πινέλο του, σου επιτρέπει να σβήσεις απαλά τη γραμμή και να δημιουργήσεις πιο soft ή πιο έντονο αποτέλεσμα που διαρκεί για έως και 24 ώρες.

Βλεφαρίδες που ξεχωρίζουν

Το τελευταίο βήμα κάθε ολοκληρωμένου eye look είναι οι βλεφαρίδες. Μια ποιοτική αδιάβροχη μάσκαρα μπορεί να χαρίσει μήκος, όγκο και καμπύλη, κάνοντας το βλέμμα να δείχνει πιο ανοιχτό και εκφραστικό.

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Η αδιάβροχη μάσκαρα για αξεπέραστο μήκος και πλούσιο όγκο Lash Sensational Sky High προσφέρει εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το καινοτόμο, κωνικό βουρτσάκι της μάσκαρας λυγίζει για να δώσει όγκο και να επιμηκύνει κάθε βλεφαρίδα, μικρή και μεγάλη. Εφάρμοσε την αδιάβροχη μάσκαρα με κινήσεις ζιγκ-ζαγκ και πρόσθεσε δεύτερη στρώση για ακόμη πιο έντονο αποτέλεσμα.

Με τις σωστές επιλογές της Maybelline New York μπορείς να πετύχεις ένα αποτέλεσμα που δείχνει σύγχρονο, κομψό και απόλυτα προσαρμοσμένο στο προσωπικό σου στυλ!

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