Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Γράφει η Σοφία Λίναρη -Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας / Mental Health Specialist

Emotional Well-Being • Resilience • Growth Helping people heal & flourish

*

Advertisement

Advertisement

«Ωχ, τι σε περιμένει…»

«Μεγάλωσες τώρα».

«Ετοιμάσου για ρυτίδες, πόνους και νεύρα».

Πόσες φορές έχεις ακούσει αυτές τις ατάκες-δηλητήριο;

Πόσες φορές η κοινωνία προσπάθησε να σου φορέσει την εμμηνόπαυση σαν μια «κουκούλα» γήρανσης, παραίτησης και αόρατης ύπαρξης; Σαν η θηλυκότητά σου, η ενέργειά σου και η ομορφιά σου να είχαν ημερομηνία λήξης την τελευταία σου περίοδο.

Ως σύμβουλος ψυχικής υγείας, βλέπω καθημερινά γυναίκες να εγκλωβίζονται σε αυτόν τον φόβο. Και θέλω να ξεκινήσουμε με μια αλήθεια που θα σε κάνει να πάρεις μια βαθιά ανάσα.

Advertisement

Ψέμα ή αλήθεια; Ας διώξουμε το «ροζ συννεφάκι»

Ξέρω τι σκέφτεσαι όταν ακούς φράσεις όπως «θα ομορφύνεις» και «είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής σου».

Σκέφτεσαι: «Μας δουλεύουν; Μας λένε ψέματα για να χρυσώσουν το χάπι και να το καταπιούμε πιο εύκολα;»

Advertisement

Και έχεις απόλυτο δίκιο να το σκέφτεσαι. Όταν ξυπνάς μέσα στον ιδρώτα το βράδυ, όταν νιώθεις το δέρμα σου πιο ξηρό ή τη διάθεσή σου να κάνει ελεύθερη πτώση, η αναγκαστική, τοξική θετικότητα μοιάζει με κοροϊδία.

Ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν: Αν ορισμός της ομορφιάς και της «καλύτερης περιόδου» είναι να έχεις το αψεγάδιαστο, τεντωμένο δέρμα μιας 25άρης, τότε ναι, είναι ψέμα. Οι ορμονικές αλλαγές είναι πραγματικές και είναι ζόρικες.

Όμως, η πραγματική ομορφιά αυτής της φάσης δεν είναι η ομορφιά της «κούκλας».

Advertisement

Είναι η ομορφιά της Βασίλισσας.

Μέχρι τώρα, ο εγκέφαλός σου ήταν προγραμματισμένος να φροντίζει τους πάντες και να αγωνιά για το «τι θα πουν οι άλλοι». Τώρα, οι ορμόνες αλλάζουν και το μυαλό σου επανακαλωδιώνεται. Αυτό το μαγικό «δεν με νοιάζει πια να τους ικανοποιώ όλους, ξέρω ποια είμαι και τι θέλω», σου χαρίζει μια απίστευτη ελευθερία. Αυτή η πνευματική ελευθερία διώχνει το μόνιμο σφίξιμο από το πρόσωπό σου. Σου δίνει ένα βλέμμα γεμάτο σιγουριά και μια γαλήνη που μαγνητίζει.

Αυτό είναι το πραγματικό, εσωτερικό σου λίφτινγκ.

Advertisement

Ούφο… ανάσανε. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια. Χρειάζεται απλώς να είσαι εσύ.

Advertisement

Το «Manual» της Ανθοφορίας: Πώς να σε φροντίσεις, απλά…

Δεν θα σου μιλήσω ως διατροφολόγος ούτε ως γυμνάστρια. Δεν θα ακούσεις από μένα για γραμμάρια, θερμίδες, ρολόγια και σκληρές προπονήσεις. Σου μιλάω από καρδιάς, ως ένας άνθρωπος που θέλει να σε δει να νιώθεις ασφαλής, ήρεμη και δυνατή μέσα στο σώμα σου.

1. Δώσε στο σώμα σου «τροφή-αγκαλιά»

Advertisement

Ξέχνα τους περιορισμούς, τις στερήσεις και το άγχος της ζυγαριάς. Το φαγητό αυτή την περίοδο είναι η φροντίδα σου, όχι η τιμωρία σου.

Πρόσθεσε χρώμα και ζωή: Αντί να σκέφτεσαι τι πρέπει να κόψεις, σκέψου τι καλό μπορείς να προσθέσεις.

Φέρε ηρεμία στο τραπέζι: Το πώς τρως είναι εξίσου σημαντικό με το τι τρως. Κάθισε με ηρεμία, απόλαυσε τη γεύση, μάσα αργά και διώξε τις τύψεις. Όταν τρως με ενοχές, το σώμα στρεσάρεται και μπλοκάρει. Όταν τρως με αγάπη, μεταβολίζεις την τροφή σε καθαρή ενέργεια.

2. Κινήσου για να γιορτάσεις το σώμα σου, όχι για να το τιμωρήσεις

Το σώμα σου δεν χρειάζεται να υποφέρει για να παραμείνει νεανικό. Χρειάζεται απλώς να θυμηθεί ότι είναι ζωντανό και ικανό.

Υπάρχει ένας πολύ πιο διασκεδαστικός και απελευθερωτικός τρόπος να ξυπνήσεις το σώμα σου: ένα μικρό τραμπολίνο στο σαλόνι σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις ακροβατικά. Μόνο και μόνο που ανεβαίνεις και κάνεις μικρά, απαλά αναπηδήματα, στέλνεις ένα κύμα ζωντάνιας σε κάθε κύτταρο. Είναι ο πιο έξυπνος τρόπος να ενεργοποιήσεις τη λέμφο σου, να διώξεις τις τοξίνες και να σφίξεις το σώμα σου, ενώ ταυτόχρονα νιώθεις ξανά εκείνη την παιδική χαρά που μάλλον έχεις καιρό να νιώσεις.

Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Όταν τρέφεσαι συνειδητά και κινείσαι με αγάπη, στέλνεις ένα ισχυρό σήμα ασφάλειας στο νευρικό σου σύστημα. Ο εγκέφαλος καταλαβαίνει ότι «όλα είναι καλά», το στρες υποχωρεί, η διάθεση ισορροπεί και οι εξάψεις μαλακώνουν.

Σκέψου το για μια στιγμή: Έχεις πλέον την εμπειρία. Ξέρεις ποια είσαι, τι θέλεις και κυρίως τι δεν θέλεις! Αυτή η πνευματική ελευθερία είναι η μεγαλύτερη πηγή νεότητας.

Η εμμηνόπαυση δεν σε κάνει «λιγότερη» γυναίκα….Σε κάνει ολόκληρη γυναίκα. Είναι η εποχή που σταματάς να ξοδεύεις την ενέργειά σου στους άλλους και αρχίζεις να την επιστρέφεις σε εσένα!

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που κάποιος θα σου πει «ωχ, τι σε περιμένει», χαμογέλασε με την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που ξέρει την αλήθεια. Κοίταξέ τον στα μάτια και δείξε του τι σημαίνει να έχεις τον χρόνο σύμμαχο.

Βγάλε ένα μεγάλο «ουφ» ανακούφισης, άφησε το βάρος των μύθων να πέσει από τους ώμους σου και σήκω να κάνεις ένα μικρό άλμα χαράς.

Δεν γερνάς, Αγγελικό πλάσμα…Ανθίζεις!

Και η πιο όμορφη, η πιο αυθεντική εποχή σου μόλις ξεκίνησε!

*

Σοφία Λίναρη

Mental Health Specialist

Emotional Well-Being • Resilience • Growth

Helping people heal & flourish

Η Σοφία Λίναρη είναι Mental Health Specialist που πιστεύει ότι η ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι βαθιάς κατανόησης του εαυτού μας. Το έργο της εστιάζει στο πώς οι εμπειρίες, το άγχος και τα συναισθήματα που κουβαλάμε, διαμορφώνουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και πώς με τη σωστή καθοδήγηση μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα.

Συνδυάζοντας τη γνώση για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας με μια προσέγγιση γεμάτη ενσυναίσθηση, βοηθά τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τα “κολλήματα” και τα μοτίβα που τους περιορίζουν.

Στόχος δεν είναι απλώς να αισθανθεί κανείς λίγο καλύτερα προσωρινά αλλά να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και να χτίσει έναν πιο σταθερό και αυθεντικό τρόπο ζωής.

Με προϋπηρεσία στον απαιτητικό χώρο των πολυεθνικών επιχειρήσεων η Σοφία φέρνει στη θεραπεία κάτι πολύ πολύτιμο: καθαρή σκέψη, οργάνωση και εστίαση στο αποτέλεσμα. Δημιουργεί ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα ανθρώπινο και αποτελεσματικό, προσφέροντας τα εφόδια για να αλλάξει κανείς ουσιαστικά τον τρόπο που ζει που σχετίζεται με τους άλλους και που εξελίσσεται!

The Nature of Genius – Yale University

. General Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder (BPD) Harvard Medical School | Postgraduate Medical Education (PGME)

Συμβουλευτική Ψυχολογία – Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθησιακές Δυσκολίες & Προγράμματα Παρέμβασης – ΕΚΠΑ

Πιστοποίηση ΑΘΗΝΑ Test – Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Ψυχομετρικά εργαλεία παιδιών & εφήβων – Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας

Ερμηνεία Παιδικού Ιχνογραφήματος

Positive Psychology & Well-Being Design – University of Pennsylvania

The Science of Well-Being – Yale University

Clinical Psychology of Children & Young People – University of Edinburgh

Resilience Training – Harvard University