Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στάχτη έγινε το εξοχικό σπίτι του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Τη δυσάρεστη εξέλιξη γνωστοποίησε ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με φωτογραφία που αποτυπώνει την ολοκληρωτική καταστροφή της κατοικίας. Όπως ανέφερε, βιώνει μια βαθιά απώλεια, καθώς μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν αναμνήσεις, στιγμές και οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής.

Advertisement

Advertisement

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τωρα και για λίγο, πένθος».

Instagram/aris_chalkias