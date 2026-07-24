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Η ταινία αποτελεί ένα πολυετές καλλιτεχνικό εγχείρημα που αφηγείται τη ζωή ενός φυσικού ελληνικής καταγωγής στην ΕΣΣΔ, εξερευνώντας έννοιες όπως η ελευθερία και η εξουσία.

Η Μαρία Ναυπλιώτου υποδύεται τη Μαρία, μια Ελληνίδα ηθοποιό και παλιά αγαπημένη του πρωταγωνιστή, στην ολοκληρωμένη μορφή αυτής της κινηματογραφικής τοιχογραφίας.

Το φεστιβάλ διεξάγεται από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στο Lido di Venezia, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

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Έχοντας ήδη κατακτήσει για άλλη μια φορά το κοινό της Επιδαύρου με τους Πέρσες του Αισχύλου καταξιωμένη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια Μαρία Ναυπλιώτου, θα βρεθεί φέτος στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, συμμετέχοντας στο «DAU» του Ίλια Κρζανόφσκι, μία από τις 20 ταινίες που διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα στο επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα (Venezia 83) της κορυφαίας κινηματογραφικής διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Lido di Venezia από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Με διάρκεια 195 λεπτά, Το «DAU» αποτελεί το απόσταγμα ενός πρωτοφανούς κινηματογραφικού εγχειρήματος που αναπτύσσεται εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, στο σημείο τομής του κινηματογράφου, των εικαστικών τεχνών και της ανθρωπολογίας. Εμπνευσμένη από τη ζωή των Σοβιετικών φυσικών που συνέβαλαν στη δημιουργία της ατομικής βόμβας, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ευφυούς φυσικού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος ζει στην ΕΣΣΔ από το 1928 έως το 1968, εξερευνώντας τις έννοιες της εξουσίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης μοίρας.

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Η ελληνική παρουσία στην ταινία που είναι γερμανικής, γαλλικής και ελβετικής παραγωγής, δεν περιορίζεται στη συμμετοχή της Μαρίας Ναυπλιώτου. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ελληνικής καταγωγής, μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον δημιουργό της ταινίας. Όπως αναφέρει ο Ίλια Κρζανόφσκι στο σκηνοθετικό του σημείωμα: «Επέλεξα έναν Έλληνα ως πρωταγωνιστή. Η ελληνική τραγωδία ενώνει το πεπρωμένο με την ελευθερία: η μοίρα υπάρχει ως μια ανώτερη τάξη πραγμάτων, η οποία όμως εκπληρώνεται μέσα από αμέτρητες, σχεδόν ανεπαίσθητες ανθρώπινες πράξεις».

Ο ρόλος της Μαρίας Ναυπλιώτου

Η Μαρία Ναυπλιώτου υποδύεται τη Μαρία, μια Ελληνίδα ηθοποιό και τον μεγάλο έρωτα των νεανικών χρόνων του Dau. Οι δυο τους συναντιούνται στη Μόσχα ύστερα από 25 χρόνια χωρισμού για μόλις τρεις ημέρες, σε μια συνάντηση που ξυπνά μνήμες, επιθυμίες και την αναζήτηση της χαμένης αρμονίας. Ο εγκλωβισμένος πλέον επιστήμονας βλέπει στο πρόσωπό της την πιθανότητα μιας άλλης ζωής, λίγο πριν η πραγματικότητα εισβάλει ξανά στον κόσμο του.

Τον ρόλο της Ελληνίδας ηθοποιού είδαμε πρώτη φορά στην ταινία του Ρώσου σκηνοθέτη «DAU. Three Days» (2020). Στην κεντρική πλέον ταινία του εγχειρήματος, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας, η ιστορία του Dau αποκτά την ολοκληρωμένη της μορφή, συνθέτοντας μια κινηματογραφική τοιχογραφία που εκτείνεται σε τέσσερις δεκαετίες.

Με σημαντική διαδρομή στο θέατρο και τον κινηματογράφο, από το Εθνικό Θέατρο και την Επίδαυρο έως τη διεθνή παραγωγή της «Οδύσσειας» του Robert Wilson και την παρουσία της ως Πρωθιέρειας στις Τελετές Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η Μαρία Ναυπλιώτου προσθέτει μία ακόμη σημαντική διεθνή συμμετοχή στην πορεία της, αυτή τη φορά στη μεγαλύτερη κινηματογραφική σκηνή της Βενετίας.

Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας διοργανώνεται από τη La Biennale di Venezia υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, ενώ πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνιστικού Τμήματος θα είναι η Μάγκι Τζίλενχαλ. Στους φετινούς τιμητικούς Χρυσούς Λέοντες για το σύνολο της προσφοράς τους στον κινηματογράφο συγκαταλέγονται ο Τζόρτζ Κλούνεϊ και η Έλεν Μπέρστιν.