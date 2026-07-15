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Ο ηθοποιός εξήγησε ότι στόχος του ήταν να στηρίξει ανήλικα παιδιά που βίωναν βία και απόρριψη εντός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη τοποθέτηση σχεδιάστηκε από κοινού με την οικογένειά του για να αμφισβητηθεί η πατριαρχία.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι κατά τη θητεία του ως δήμαρχος είχε γίνει αποδέκτης καταγγελιών για ακραία περιστατικά κακοποίησης ανήλικων πολιτών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η στάση του απέβλεπε στην έμπρακτη βοήθεια προς τα θύματα βίας, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει την προσωπική του αλήθεια.

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Στην πολυσυζητημένη δήλωσή του ότι «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές» επανήλθε ο Απόστολος Γκλέτσος, αποκαλύπτοντας πως επρόκειτο για μια συνειδητή στρατηγική κίνηση με στόχο να στηρίξει ανήλικα παιδιά που βίωναν βία και απόρριψη εξαιτίας της σεξουαλικής τους ταυτότητας ή ακόμη και υποψιών γύρω από αυτή.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά αναλυτικά σχετικά με την επίμαχη δήλωσή του στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το «AnesTea The Podcast» στο YouTube, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τα λόγια του, τα οποία όταν είχαν δημοσιοποιηθεί είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πλήθος σχολίων.

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Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν έγινε τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα συζήτησης με ανθρώπους του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. «Ήταν στρατηγική κίνηση. Το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι, η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ και η μητέρα της. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και να χτυπήσουμε ξανά την πατριαρχία. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε πως επιδίωξή του ήταν να σταθεί στο πλευρό ανήλικων παιδιών που αντιμετώπιζαν ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Όπως σημείωσε, αν είχε δηλώσει απλώς ότι είχε συνευρεθεί ερωτικά με άνδρα, αυτό δεν θα βοηθούσε ουσιαστικά τα παιδιά που ήθελε να στηρίξει. «Έπρεπε να πω αυτό, ότι “το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές”. Άστο εκεί. Δεν θα το συνεχίσω», τόνισε, αποφεύγοντας να διευκρινίσει αν η δήλωσή του ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Ο Απόστολος Γκλέτσος υποστήριξε ακόμη ότι η στάση του είχε αποτέλεσμα, καθώς, όπως είπε, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος, δεχόταν πολίτες με ανοιχτή την πόρτα του γραφείου του. Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές μητέρες και θείες τού είχαν εκμυστηρευτεί περιστατικά ακραίας βίας και κακοποίησης που εκτυλίσσονταν μέσα σε οικογένειες, πολλές από τις οποίες θεωρούνταν υπεράνω κάθε υποψίας.

«Φρίκαρα. Δεν μπορείς να φανταστείς για τι βία μιλάμε. Τι να καταγγείλεις; Όταν δεν καταγγέλλουν οι ίδιοι, πώς θα καταγγείλω εγώ; Για να πάει μετά κάποιος να τους σκοτώσει; Το 2012, αν πήγαινα ως τρίτος να καταγγείλω bullying, κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές. Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στην επαρχία», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δύσκολες καταστάσεις που, όπως υποστήριξε, είχε γνωρίσει από κοντά.