Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου καταργεί τα χερσαία σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Γιβραλτάρ, επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.

Οι ταξιδιώτες από χώρες εκτός Σένγκεν θα υποβάλλονται σε ελέγχους διαβατηρίων από Ισπανούς και τοπικούς αξιωματούχους στο αεροδρόμιο και το λιμάνι του Γιβραλτάρ.

Η ευθυγράμμιση με την τελωνειακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ενισχύσει το διασυνοριακό εμπόριο και να μειώσει την οικονομική ανισορροπία της περιοχής.

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Από την Τετάρτη 15 Ιουλίου, μια νέα εποχή εγκαινιάζεται μεταξύ της Ισπανίας και του Γιβραλτάρ, καθώς θα επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων χάρη σε μια μετα-Brexit συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πέφτει το σύνορο μετά από έναν αιώνα στο Γιβραλτάρ

Βάσει των νέων ρυθμίσεων, θα καταργηθούν τα χερσαία σύνορα όπως αυτά υφίσταντο για περισσότερο από έναν αιώνα, ενώ οι ταξιδιώτες που φτάνουν από χώρες εκτός Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, θα υποβάλλονται πλέον σε ελέγχους διαβατηρίων τόσο από αξιωματούχους του Γιβραλτάρ όσο και από Ισπανούς, στο αεροδρόμιο και το λιμάνι του Γιβραλτάρ.

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Το Γιβραλτάρ είναι μια από τις πλουσιότερες περιοχές στον κόσμο όσον αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά η γειτονική Ανδαλουσία παραμένει ένα από τα φτωχότερα τμήματα της Ισπανίας, με την ανεργία να αγγίζει το 30%. Ως εκ τούτου, η κατάργηση των συνόρων αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, διευκολύνοντας τη ροή των ανθρώπων και ενδεχομένως συμβάλλοντας κάπως στην αποκατάσταση της ανισορροπίας μεταξύ των δύο περιοχών.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de La Concepción (Cádiz), Juan Franco, se encontrarán a medianoche del mañana, 15 de julio, en la Verja de Gibraltar para celebrar que técnicamente justo a esa hora desaparecerá ese paso fronterizo. pic.twitter.com/LtTwIFfrHK July 13, 2026

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Χουάν Φράνκο, για μια μέση επιχείρηση στη La Línea περίπου το ένα τρίτο των εσόδων της προέρχεται από πελάτες που βρίσκονται στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Η ευκολότερη μετακίνηση εργαζομένων, καταναλωτών και επισκεπτών εκτιμάται επομένως ότι μπορεί να ενισχύσει το διασυνοριακό εμπόριο και να περιορίσει μέρος της οικονομικής ανισορροπίας μεταξύ των δύο περιοχών.

«Αυτή η λύση στο Brexit θα καταλήξει να έχει θετικό αντίκτυπο για εμάς», εκτιμά ο Franco, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία αβεβαιότητας.

Ευθυγράμμιση με την τελεωνειακή ένωση

Το Γιβραλτάρ είναι μία από τις πιο περίπλοκες εκκρεμότητες του Brexit, καθώς αποτελεί βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, αλλά ταυτόχρονα μοιράζεται χερσαία σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λύση που συμφωνήθηκε προβλέπει την ευθυγράμμισή του με την ευρωπαϊκή τελωνειακή ένωση και τη ζώνη Σένγκεν.

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Αυτό σημαίνει ότι οι μετακινήσεις από και προς την Ισπανία θα γίνονται χωρίς τους σημερινούς συνοριακούς ελέγχους. Αντίθετα, ταξιδιώτες που φτάνουν από χώρες εκτός Σένγκεν, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, θα υποβάλλονται σε ελέγχους διαβατηρίων από αρχές του Γιβραλτάρ και της Ισπανίας στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι.

Ο Πρωθυπουργός του Γιβραλτάρ, Φάμπιαν Πικάρντο, κάνει λόγο για «τεράστια αλλαγή», εκτιμώντας ότι το νέο καθεστώς θα φέρει ουσιαστικά πλήρη ελευθερία στην κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών μεταξύ του Γιβραλτάρ, της Ισπανίας και της υπόλοιπης ΕΕ.

Καθώς στο Γιβραλτάρ δεν επιβάλλεται ΦΠΑ, εισάγεται νέος φόρος συναλλαγών, ο οποίος αντικαθιστά τους εισαγωγικούς δασμούς. Ο φόρος θα επιβάλλεται σε όλα τα αγαθά που πωλούνται στην περιοχή, ξεκινώντας από 15% και αυξανόμενος σταδιακά στο 17%, ενώ υψηλότεροι ειδικοί φόροι κατανάλωσης θα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

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Ο Τζον Ισόλα, διευθύνων σύμβουλος της Anglo Hispano Company, η οποία διαχειρίζεται εστιατόρια και μπαρ στο Γιβραλτάρ, δήλωσε ότι υπάρχει ανακούφιση στον επιχειρηματικό κόσμο που η αβεβαιότητα του Brexit επιλύθηκε επιτέλους. Χαρακτήρισε τη συμφωνία ως έναν «καλό συμβιβασμό», αλλά προειδοποίησε ότι θα επιφέρει πρόσθετη πολυπλοκότητα.

Όπως ανέφερε: «Για οποιονδήποτε εισάγει αγαθά, το σκηνικό αλλάζει εντελώς όσον αφορά τη γραφειοκρατία που θα πρέπει να παρουσιάσει κανείς για να εισαγάγει τα προϊόντα».

Πρόσθεσε δε ότι η ανάγκη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα «αποτελεί πρόκληση για οποιονδήποτε εισάγει αγαθά από το Ηνωμένο Βασίλειο ή οπουδήποτε αλλού εκτός ΕΕ».

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