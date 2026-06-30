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Οι όρκες περικύκλωσαν το γιοτ για τρεις ώρες και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο σύστημα διεύθυνσης, αφήνοντας το πλήρωμα χωρίς έλεγχο του σκάφους.

Ο κινηματογραφιστής Αλέξ Εμάρ κατέγραψε το περιστατικό, αποτυπώνοντας τις κινήσεις των θαλάσσιων θηλαστικών γύρω από το σκάφος και τις ζημιές στο πηδάλιο.

Το πλήρωμα προετοιμάστηκε για εκκένωση λόγω πιθανής εισροής υδάτων, ενώ ο επιβάτης Γιόκε Σόμερ ανέφερε πως οι όρκες έδειχναν περιέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, τα μέλη του πληρώματος δεν επιχείρησαν να αντιδράσουν βίαια απέναντι στα ζώα κατά τη διάρκεια της πολύωρης περιπέτειας.

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Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα έντονη εμπειρία έζησε πλήρωμα γιοτ στα ανοιχτά του Γιβραλτάρ, όταν τρεις όρκες περικύκλωσαν το σκάφος και παρέμειναν γύρω του για περίπου τρεις ώρες. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει τις φάλαινες να προκαλούν σοβαρές ζημιές στο σύστημα διεύθυνσης, αφήνοντας το πλήρωμα χωρίς έλεγχο του σκάφους.

Οι εξερευνητές επέστρεφαν στην Ευρώπη, ύστερα από ταξίδι τεσσάρων εβδομάδων από τις Μπαχάμες προς την Ισπανία, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κοπάδι των ιβηρικών ορκών. Οι εικόνες που κατέγραψε ο Γάλλος κινηματογραφιστής Αλέξ Εμάρ, τόσο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας όσο και από το κατάστρωμα, αποτυπώνουν τις όρκες να κινούνται διαρκώς γύρω από το γιοτ, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση.

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Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται το τιμόνι να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, καθώς οι όρκες έχουν προκαλέσει ζημιές στο πηδάλιο, ενώ κομμάτια του συστήματος διεύθυνσης επιπλέουν στη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας, ο Νορβηγός αλεξιπτωτιστής ελεύθερης πτώσης Γιόκε Σόμερ ακούγεται να λέει: «Τα διέλυσαν όλα, δεν έχουμε πια σύστημα διεύθυνσης».

Λίγο αργότερα, με διάθεση να αποφορτίσει την ένταση της στιγμής, προσθέτει: «Τώρα περιστρεφόμαστε 360 μοίρες, το διασκεδάζουμε τόσο πολύ», την ώρα που το πλήρωμα προσπαθούσε να κρατήσει την ισορροπία του στο σκάφος.

Μία ακόμη επιβάτιδα, αντικρίζοντας τις τεράστιες όρκες, σχολίασε με έκπληξη: «Θεέ μου, είναι τεράστιες».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Σόμερ περιέγραψε όσα συνέβησαν, γράφοντας: «Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες πλεύσης από τις Μπαχάμες, μας καλωσόρισε θερμά πίσω στην Ευρώπη ολόκληρη η αγέλη των διάσημων ιβηρικών ορκών, οι οποίες είναι γνωστές για τη βύθιση θαλαμηγών και την καταστροφή των πηδαλίων τους στα ανοικτά των ακτών του Γιβραλτάρ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι μια αρκετά μοναδική εμπειρία και θέαμα, να βλέπεις έναν τόσο μεγάλο αριθμό ορκών να έρχεται “πετώντας” μέσα από το νερό από μακριά, ξέροντας ότι το σκάφος σου είναι το μόνο πράγμα που τις ενθουσιάζει εκείνη τη στιγμή».

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Ο ίδιος εξήγησε επίσης ότι το βίντεο που δημοσίευσε αποτελεί μόνο ένα μικρό απόσπασμα της περιπέτειας, σημειώνοντας: «Πριν σχολιάσετε τι θα έπρεπε να είχε γίνει, λάβετε υπόψη ότι αυτό το βίντεο είναι απλώς ένα καρουζέλ τριών λεπτών από μια συνάντηση που διήρκεσε συνολικά τρεις ώρες».

Όπως ανέφερε, όσα δεν καταγράφηκαν στις εικόνες ήταν εξίσου δραματικά: «Αυτό που δεν βλέπετε είναι η αρχική πρόσκρουση που έσπασε το πηδάλιο, οι κλήσεις κινδύνου (mayday), η προετοιμασία για εκκένωση σε περίπτωση εισροής υδάτων, ή η προσπάθεια χρήσης της μηχανής για να σταματήσουμε τις όρκες από το να συνεχίσουν να διασκεδάζουν».

Παρά τις σοβαρές ζημιές, ο Σόμερ διευκρίνισε πως οι όρκες δεν έδειξαν πραγματική επιθετικότητα απέναντι στους επιβάτες, εκτός από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η μηχανή του σκάφους.

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«Ενώ το σκάφος παρασύρονταν αθόρυβα, οι όρκες ήταν μόνο παιχνιδιάρικες και περίεργες. Κάποιες έπαιζαν με το σύστημα διεύθυνσης, κάποιες έκαναν το σκάφος να περιστρέφεται, ενώ τα μικρά τους διασκέδαζαν με τα συντρίμμια που επέπλεαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε πως κανένα μέλος του πληρώματος δεν σκέφτηκε να αντιδράσει με βία απέναντι στα θαλάσσια θηλαστικά, ενώ, όπως αποκάλυψε, έφτασαν ακόμη και στο σημείο να σκεφτούν να βουτήξουν στο νερό μαζί τους.