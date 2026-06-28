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Μια ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική στιγμή στη σχέση τους έζησαν το χθεσινό βράδυ η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια εντυπωσιακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, έχοντας δίπλα τους συγγενικά πρόσωπα και στενούς φίλους.

Η custom δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη

Η τελετή έλαβε χώρα στο πολυτελές θέρετρο Mar Azul Resort, με τους καλεσμένους να φτάνουν από νωρίς το απόγευμα στον χώρο.

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Instagram/dorettapapadimitriou

Η Αθηνά Οικονομάκου έκανε την είσοδό της συνοδευόμενη από τον αδελφό της, Νικήτα Οικονομάκο, ο οποίος τη συνόδευσε μέχρι τον αγαπημένο της.

Η ίδια έλαμψε με μια custom δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη, η οποία συνδύαζε τη σύγχρονη αισθητική με τη διαχρονική κομψότητα.

Το νυφικό, από δαντέλα και διακριτικές διαφάνειες, δημιουργούσε την αίσθηση ενός corset bodysuit, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του naked dress.

Instagram/ Αθηνά Οικονομάκου

Το αποτέλεσμα ήταν σέξι και ταυτόχρονα εξαιρετικά προσεγμένο, συνδυάζοντας την τόλμη της διαφάνειας με την κλασική νυφική παράδοση. Το look ολοκληρώθηκε με ένα αέρινο πέπλο, το οποίο προσέδωσε το απαραίτητο «dramatic effect» στο σύνολο, εξισορροπώντας ιδανικά το μίνι μήκος του φορέματος.

Φωτογραφία/Instagram Dimitra Lazaratou

Το παρών έδωσε, δε, πλήθος επωνύμων προκειμένου να τιμήσει την γνωστή ηθοποιό και τον μπασκετμπολίστα σ’ αυτή την ιδιαίτερη στιγμή. Ανάμεσα τους η Φαίη Σκορδά με τον αγαπημένο της, η Λένα Δροσάκη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Μαίρη Συνατσάκη και η Ευγενία Σαμαρά.