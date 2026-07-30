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Τα 40 του χρόνια έκλεισε ο Μπρούνο Τσερέλα και το γιόρτασε μέσα στο αεροπλάνο, παρέα με την Αθηνά Οικονομάκου. Το ζευγάρι, λίγο μετά τον γάμο του, ξεκίνησε για το ταξίδι του μέλιτος στη Γροιλανδία, συνδυάζοντας τις διακοπές με τα γενέθλια του αθλητή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε ευχές για τον σύζυγό της και δήλωσε πως είναι έτοιμη για τη νέα τους περιπέτεια: «Ένα μικροσκοπικό κέικ. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Καθ’ οδόν για το ταξίδι του μέλιτος.

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Μερικές φορές, οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40ά σου γενέθλια, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις ξεκίνησε».

Την ίδια στιγμή, η Αθηνά Οικονομάκου του έκανε έκπληξη την ώρα της πτήσης, εμφανίζοντας ένα μικρό κέικ με κεράκι.

Σε story που δημοσίευσε λίγο αργότερα η Αθηνά Οικονομάκου, έβαλε ως τοποθεσία το Λος Άντζελες, αποκαλύπτοντας τον προορισμό τους. «Τα 40 σου πάνε απίστευτα», πρόσθεσε ακόμη.