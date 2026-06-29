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Το ζευγάρι απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης και περιήγηση στις Κυκλάδες μαζί με φίλους και συγγενείς μετά την ολοκλήρωση της τελετής.

Οι εορτασμοί περιελάμβαναν ένα τριήμερο με εντυπωσιακά πάρτι και συγκέντρωση άνω των εκατό καλεσμένων από όλο τον κόσμο.

Το ζευγάρι επέλεξε να περάσει χρόνο στη θάλασσα, διατηρώντας την καλοκαιρινή διάθεση και την ανεμελιά των προηγούμενων ημερών.

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Μια ημέρα γεμάτη ήλιο, θάλασσα και αγαπημένα πρόσωπα απόλαυσαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, μετά τους τριήμερους εορτασμούς για τον γάμο τους.

Με φόντο τα καταγάλανα νερά της Αντιπάρου, το λαμπερό ζευγάρι μαζί με φίλους επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν ένα μικρό island tour, απολαμβάνοντας το φυσικό τοπίο.

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Η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον σύζυγό της πέρασαν τη μέρα εξερευνώντας τις παραλίες του νησιού, με βουτιές, μουσική και στιγμές χαλάρωσης που αποτύπωσαν ιδανικά το καλοκαιρινή διάθεσή τους έχοντας την παρέα των αγαπημένων τους προσώπων.

Περιήγηση στις Κυκλάδες

Μετά το λαμπερό πάρτι που ακολούθησε την τελετή και τις εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα άφησαν στην άκρη την ένταση των προηγούμενων ημερών και απόλαυσαν στις Κυκλάδες.

Δείτε το βίντεο:

Η γιορτή για το νιόπαντρο ζευγάρι δεν έμεινε μόνο στη συγκινητική τελετή και στο εντυπωσιακό πάρτι που ακολούθησε, αλλά εξελίχθηκε σε ένα ολόκληρο καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο εικόνες, φίλους και στιγμές απόλυτης ανεμελιάς στα ελληνικά νησιά. Έχοντας ήδη ζήσει ένα τριήμερο που θύμιζε κινηματογραφική παραγωγή, αποφάσισαν να συνεχίσουν τους εορτασμούς με πιο χαλαρούς ρυθμούς, αφήνοντας πίσω την ένταση των προηγούμενων ημερών.

Στιγμές χαράς στα καταγάλανα νερά

Στο πλευρό τους βρέθηκαν στενοί φίλοι και συγγενείς, ενώ από την παρέα δεν έλειψαν και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής σόουμπιζ, που έδωσαν ακόμα πιο λαμπερό χαρακτήρα στο ταξίδι. Οι εικόνες που μοιράστηκε ο Μπρούνο Τσερέλα στα social media δείχνουν ένα συνεχόμενο πάρτι πάνω στο νερό, με χαμόγελα, αγκαλιές και ανεπιτήδευτη χαρά.

Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει από νωρίς με ένα εντυπωσιακό pre-wedding party και κορυφώθηκαν με την τελετή και τη δεξίωση που συγκέντρωσε περισσότερους από 100 καλεσμένους από όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η εξόρμηση στην Αντίπαρο ήρθε να «δέσει» ιδανικά το παζλ, ολοκληρώνοντας ένα τριήμερο που συνδύασε έρωτα, συγκίνηση και καλοκαιρινή ανεμελιά στο απόλυτο κυκλαδίτικο φόντο.