Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική στιγμή στη σχέση τους έζησαν το βράδυ αυτό η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια εντυπωσιακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, έχοντας δίπλα τους συγγενικά πρόσωπα και στενούς φίλους.

Η τελετή έλαβε χώρα στο πολυτελές θέρετρο Mar Azul Resort, με τους καλεσμένους να φτάνουν από νωρίς το απόγευμα στον χώρο.

Advertisement

Advertisement

Η Αθηνά Οικονομάκου εμφανίστηκε ντυμένη στα λευκά και έφτασε συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός.

Μόλις συναντήθηκαν, το ζευγάρι αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά και ένα φιλί, με τη γνωστή ηθοποιό να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της και να λυγίζει συναισθηματικά, αφήνοντας τα δάκρυά της να κυλήσουν.

Instagram/dorettapapadimitriou