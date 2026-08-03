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Το ζευγάρι επισκέφθηκε το ηφαιστειογενές νησί, το οποίο αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις των καταδύσεων λόγω των κοραλλιογενών υφάλων του.

Η Αθηνά Οικονομάκου χαρακτήρισε τον έρωτά τους κεραυνοβόλο σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη σχετικά με τη σχέση τους.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε μυστικό γάμο στην Πλάκα τον περασμένο Μάιο με την παρουσία στενών φίλων και συγγενών.

Μετά τον γάμο τους, οι δυο τους διοργάνωσαν τριήμερο εορτασμό ανταλλαγής όρκων στην Πάρο που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

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Λίγες μέρες μετά τον εορτασμό των 40ών γενεθλίων του, ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου φρόντισαν να τροφοδοτήσουν ξανά τα social media με ηλιόλουστες εικόνες του πολυφωτογραφημένου έρωτά τους από το ταξίδι του μέλιτός τους στη Μουρέα της Γαλλικής Πολυνησίας.

Η Μουρέα είναι ένα καταπράσινο, ηφαιστειογενές νησί σε σχήμα καρδιάς, γνωστό για τις εντυπωσιακές βουνοκορφές του, τη γαλαζοπράσινη λιμνοθάλασσα και τις πλούσιες φυτείες ανανά. Βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα δυτικά από την Ταϊτή, ενώ η πιο σύντομη διάρκεια πτήσης (με στάση) από την Αθήνα είναι 27 ώρες.

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Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα οικοσύστημα κοραλλιογενών υφάλων στον κόσμο- αποτελείται στην πραγματικότητα από 3.000 ξεχωριστούς υφάλους. Το νησί είναι απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις των καταδύσεων, όπως είναι ο Μπρούνο Τσερέλα.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα δεν δίστασαν να φωτογραφηθούν με τα τεράστια σαλάχια.

Αθηνά Οικονομάκου: «Ήταν κεραυνοβόλος ο έρωτας με τον Μπρούνο»

«Ήταν κεραυνοβόλος ο έρωτας με τον Μπρούνο. Ήρθε στη ζωή μου στο σωστό timing. Ο Μπρούνο ξέρει να αγαπάει ουσιαστικά» είχε εξομολογηθεί η Αθηνά Οικονομάκου σε τηλεοπτική της συνέντευξη λίγο μετά τον κρυφό γάμο της στην Πλάκα στις 16 Μαΐου. «Δεν το πιστεύω ότι όλο αυτό έμεινε τόσο κλειστά και ότι το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα και γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση, όπως το θέλαμε. Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα και ένιωσα το μυστήριο του γάμου» συνέχισε.

«Έχω παρεβρεθεί σε πολλούς γάμους, έχω ξαναπαντρευτεί. Και το λέω γιατί σαν νύφη έχεις πάντα αυτή την αγωνία και το στρες να πάνε όλα καλά, να είναι όλα τέλεια, να περάσουν όλοι ωραία, και σαν καλεσμένος λίγο θα χαζολογήσεις, θα είσαι στο κινητό, θα δεις δυο φίλους».

Φυσικά, στη συνέχεια η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα οργάνωσαν ένα πανηγυρικό, κυριολεκτικά, τριήμερο εορτασμό ανταλλαγής όρκων στην Πάρο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των Μέσων με αμέτρητες αναρτήσεις στα social media, τόσο από το ζευγάρι και από τους διάσημους καλεσμένους τους.