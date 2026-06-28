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Η ηθοποιός και ο Μπρούνο Τσερέλα έζησαν το Σάββατο 27 Ιουνίου στιγμές που θα θυμούνται για πάντα, στο γαμήλιο πάρτι τους στην Πάρο. Μετά τη συγκινητική τελετή ανταλλαγής όρκων, ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι, με την Αθηνά Οικονομάκου να κλέβει τις εντυπώσεις όταν σηκώθηκε και χόρεψε ζεϊμπέκικο.

Το ζευγάρι, έναν μήνα μετά τον γάμο του στην Αθήνα, επέλεξε να γιορτάσει την ένωσή του με ένα τριήμερο πάρτι στο νησί. Τη δεύτερη ημέρα των εορτασμών πραγματοποιήθηκε η τελετή ανταλλαγής όρκων, με την ηθοποιό να φορά νυφικό και να δακρύζει καθ’ όλη τη διάρκεια της στιγμής.

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Στη συνέχεια, η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική και χορό στο πολυτελές resort Mar Azul, με τους καλεσμένους να μοιράζονται στα social media στιγμιότυπα από το γλέντι.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν το ζεϊμπέκικο της Αθηνάς Οικονομάκου με το «Άγαλμα» του Γιάννη Πουλόπουλου, ενώ οι φίλοι του ζευγαριού είχαν δημιουργήσει έναν κύκλο γύρω της και τη χειροκροτούσαν.

Σε άλλο στιγμιότυπο, οι καλεσμένοι έσπαγαν πιάτα στην πίστα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα.