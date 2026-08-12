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Στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Ζοσέ Μουρίνιο έγιναν γνωστές και οι λεπτομέρειες για την κόντρα του Πορτογάλου με τον Ίκερ Κασίγιας, κάτι που οδήγησε στον παραγκωνισμού του Ισπανού τερματοφύλακα.

Με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο πάντα όλα είναι ανοιχτά και ειδικότερα όταν ήταν στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης τα πάντα είναι επεισοδιακά. Ο Πορτογάλος προπονητής στο πρώτο του πέρασμα από τους «μερένχες» είχε ανοίξει κόντρα με τον Ίκερ Κασίγιας.

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Ο Κασίγιας ανέφερε στο ντοκιμαντέρ ότι προσπάθησε να συμφιλιωθεί με τον Τσάβι και τους υπόλοιπους παίκτες της Μπαρτσελόνα για το καλό της Εθνικής Ισπανίας, στην οποία ήταν αρχηγός, όπως ήταν και στη Ρεάλ.

Όταν ο Μουρίνιο πληροφορήθηκε το γεγονός ένιωσε προδομένος από τον τερματοφύλακά του και τον άφησε στον πάγκο για να βάλει βασικό τον Ντιέγκο Λόπεθ.

Μουρίνιο και Κασίγιας εξιστορούν την κόντρα του στο ντοκιμαντέρ

Κασίγιας: «Ήταν περίπλοκο για μένα. Ήμουν ο αρχηγός και της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ισπανίας. Ερχόμουν αντιμέτωπος με παίκτες που ήταν εχθροί στο γήπεδο, αλλά ήταν συμπαίκτες στην εθνική Ισπανίας. Δεν μου άρεσε που το έβλεπα και του το είπα».

Δημοσιογράφος: «Ο Κασίγιας κάλεσε τον Τσάβι και του είπε ότι έπρεπε να τα βρουν και κατά κάποιο τρόπο να ξαναγίνουν φίλοι. Μόλις το έμαθε ο Μουρίνιο κατηγόρησε τον Κασίγιας για προδοσία. Δημιουργήθηκε τότε ένα κλίμα καχυποψίας. Τα συναισθήματα ήταν πολύ αντιφατικά».

Μουρίνιο: «Πάντα λέω σε κάθε κατάσταση, όταν θες να αποδείξεις κάτι, να πας κατευθείαν στην καρδιά, κατευθείαν στην καρωτίδα, δεν πας στους μικρούς. Πας στους μεγάλους. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα δέχομαι και δεν πρόκειται να τα δεχθώ ποτέ. Κι όταν κάποιος δεν με σέβεται, είναι πρόβλημα. Εδώ είναι το Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Στην εθνική, μπορείς να πας να τον φιλήσεις, αλλά όχι τώρα, όχι εδώ. Εδώ έχουμε πόλεμο»