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Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι η απώλεια του μη κρυπτογραφημένου ψηφιακού αντιγράφου έπληξε σημαντικά την εμπορική αξία της κινηματογραφικής παραγωγής.

Το Netflix απορρίπτει τις κατηγορίες δηλώνοντας ότι το υλικό παραδόθηκε χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η πλατφόρμα απέτυχε να φυλάξει με ασφάλεια το υλικό και δεν παρείχε επαρκή ενημέρωση για την πορεία της έρευνας.

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Αγωγή ύψους 105 εκατ. δολαρίων κατατέθηκε κατά του Netflix, το οποίο κατηγορείται ότι δεν προστάτευσε αντίγραφο ακυκλοφόρητης κινηματογραφικής παραγωγής, το οποίο φέρεται να εκλάπη από τα γραφεία της εταιρείας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η πολεμική ταινία «Fortitude», με πρωταγωνιστές τους Νίκολας Κέιτζ και Μπεν Κίνγκσλεϊ, ο παραγωγός της οποίας υποστηρίζει ότι η απώλεια του υλικού έπληξε την εμπορική της αξία.

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Την αγωγή κατέθεσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας ο Ελβετός επιχειρηματίας και σεναριογράφος Σάιμον Άφραμ και η βρετανική εταιρεία παραγωγής Op-Fortitude. Στην αγωγή αναφέρεται ότι ο Άφραμ αφιέρωσε επτά χρόνια και περισσότερα από 45 εκατ. δολάρια για την ολοκλήρωση της ταινίας, την οποία παρουσίαζε σε πιθανούς διανομείς, μεταξύ αυτών και το Netflix.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 16 Ιουνίου παραδόθηκε στα κεντρικά γραφεία της πλατφόρμας ένα μη κρυπτογραφημένο ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας (Digital Cinema Package – DCP), προκειμένου η εταιρεία να εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς των δικαιωμάτων. Όταν οι εκπρόσωποι της παραγωγής επιχείρησαν να το παραλάβουν, το Netflix καθυστέρησε να απαντήσει και, έπειτα από επανειλημμένες επικοινωνίες, ενημέρωσε ότι το αντίγραφο είχε κλαπεί.

Σε email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, στέλεχος του Netflix αναφέρει ότι από τα γραφεία της εταιρείας είχαν αφαιρεθεί αρκετοί σκληροί δίσκοι, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πρωτοφανές» για την πλατφόρμα. Παράλληλα, σημείωνε ότι η ομάδα ασφαλείας διερευνούσε την υπόθεση και ότι το τμήμα που είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση της πειρατείας παρακολουθούσε το διαδίκτυο για πιθανή διαρροή του υλικού, εκτιμώντας πάντως ότι οι δράστες ενδιαφέρονταν κυρίως για την αξία των ίδιων των σκληρών δίσκων και όχι για το περιεχόμενό τους.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι το Netflix όφειλε να φυλάξει το αντίγραφο σε ασφαλή χώρο και όχι να το αφήσει εκτεθειμένο σε γραφεία της εταιρείας. Κατά την άποψή τους, η απώλεια του ακυκλοφόρητου έργου έθεσε σε κίνδυνο την αποκλειστικότητά του και έπληξε σημαντικά την εμπορική του αξία, ακόμη και αν μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή της ταινίας στο διαδίκτυο. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι η πλατφόρμα δεν τους έχει ενημερώσει επαρκώς για την πορεία της εσωτερικής έρευνας ούτε έχει διευκρινίσει εάν ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές.

Το Netflix απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την απώλεια υλικού που παραδόθηκε χωρίς τα προβλεπόμενα, κατά τα πρότυπα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, μέτρα ασφαλείας. Η εταιρεία αναφέρει ότι διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα, παρακολουθεί γνωστές ιστοσελίδες πειρατείας για τυχόν παράνομη διανομή της ταινίας και έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για να υποστηρίξει τον δημιουργό και την ομάδα παραγωγής.

Η ταινία σε σκηνοθεσία του Σάιμον Γουέστ, είναι εμπνευσμένη από τη μυστική επιχείρηση παραπλάνησης που οργάνωσαν οι Σύμμαχοι, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της Απόβασης στη Νορμανδία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Νίκολας Κέιτζ ενσαρκώνει τον διπλό πράκτορα Ντούσκο Πόποβ, προσωπικότητα που θεωρείται ότι ενέπνευσε εν μέρει τον ήρωα Τζέιμς Μποντ.

Με πληροφορίες από Rolling Stone, Variety